¿Quién es Itzul Barrera, la diputada de Morena que recuerda el caso “Dato Protegido”?

Foto: Facebook de Itzul Barrera.

La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció al caricaturista Paco Navarrete, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante 15 días por una publicación sobre la legisladora. El caso recuerda al de “Dato Protegido”, en el que una diputada denunció a una usuaria de redes sociales por una publicación relacionada con su candidatura.

¿Quién es Itzul Barrera, diputada de Morena?

Itzul Barrera Rodríguez es diputada local de Morena en el Congreso de Jalisco, donde representa al Distrito 9 de Guadalajara. De acuerdo con su perfil oficial en el Poder Legislativo estatal, asumió el cargo de elección popular en 2024.

Es licenciada en Derecho y cuenta con formación en perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, así como atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género.

Su trayectoria profesional incluye los siguientes cargos:

2013-2018: coordinadora de políticas públicas

coordinadora de políticas públicas 2018-2021: socia y fundadora de Géneroscopio S.C., consultoría en género y derechos humanos

socia y fundadora de Géneroscopio S.C., consultoría en género y derechos humanos 2021-2022: directora de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso de Jalisco

directora de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso de Jalisco 2022-2024: directora nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

En la actual Legislatura, preside la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, es secretaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y participa en las comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, así como en la encargada de atender asuntos relacionados con la desaparición de personas en Jalisco.

Itzul Barrera denunció al caricaturista Paco Navarrete

El caso comenzó el 31 de enero de 2025, cuando Barrera publicó en X un comentario sobre los aranceles al aguacate mexicano. El 5 de febrero, Paco Navarrete retomó el mensaje en una caricatura publicada en el periódico Mural.

La diputada denunció que la ilustración utilizaba su imagen para desacreditarla y reproducía estereotipos de género. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó que la publicación constituía violencia política contra las mujeres en razón de género.

El 23 de septiembre de 2026, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución impugnada. Entre las medidas se encuentra la obligación de Navarrete de ofrecer disculpas públicas durante 15 días.

Caso Itzul Barrera recuerda al de “Dato Protegido”

El caso también recuerda al de la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, del Partido del Trabajo (PT), conocido como “Dato Protegido”, y la ciudadana Karla María Estrella Murrieta.

El asunto comenzó por una publicación en X del 14 de febrero de 2024, en la que Estrella cuestionó la candidatura de Barreras y sugirió que su postulación estaba relacionada con la influencia de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, entonces diputado federal de Morena.

La legisladora denunció el mensaje por violencia política contra las mujeres en razón de género. En abril de 2024, la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que la publicación minimizaba su trayectoria profesional y sus méritos políticos, por lo que impuso a Estrella una multa, medidas de capacitación y la obligación de publicar una disculpa durante 30 días naturales en su cuenta de X.

“Te pido una

disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de

violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en

estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-

electorales… — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 11, 2025

La resolución generó debate público por la obligación de disculparse diariamente y por el uso de la expresión “Dato Protegido” en lugar del nombre de la diputada. En julio de 2025, la controversia volvió a cobrar relevancia después de que la propia legisladora considerara excesiva la sanción y pidiera al tribunal reconsiderar esa medida.

Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mí fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentí. Lo que se dijo sobre mí jamás se habría dicho de un hombre. Históricamente, el… — Diana Karina Barreras (@DianaKarinaBa) July 19, 2025

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