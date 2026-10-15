Cancelan Expoferia Canaco 2026 en Mazatlán por violencia

En Mazatlán, la violencia escaló. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Sinaloa, la crisis de inseguridad que atraviesa el puerto de Mazatlán provocó la cancelación de la ExpoFeria Canaco 2026, uno de los encuentros comerciales y recreativos organizados por el sector empresarial, cuya realización estaba prevista del 12 de noviembre al 6 de diciembre.

Violencia en Mazatlán

La decisión fue anunciada por Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Mazatlán, luego de una evaluación de las condiciones de seguridad y de los cambios que la violencia ha generado en las actividades cotidianas de la población.

A pesar de que los preparativos registraban avances importantes, los organizadores determinaron que el escenario actual no ofrece las condiciones necesarias para desarrollar una celebración de estas características.

Entre los aspectos considerados destacan las modificaciones en los horarios de movilidad de las familias, así como las restricciones que algunos establecimientos y servicios han implementado en sus operaciones.

La suspensión de la ExpoFeria representa otro impacto de la inseguridad en la actividad económica y recreativa de Mazatlán, destino turístico que enfrenta las consecuencias de la violencia en distintos sectores.

Empresarios advierten consecuencias de la inseguridad en Mazatlán

La cancelación provocó reacciones entre representantes del sector privado. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa, consideró que la suspensión del evento refleja la preocupación empresarial por la seguridad de los ciudadanos.

“Pues esa es una evidencia de que las condiciones de Mazatlán no están y que como siempre los empresarios somos los que estamos cuidando el bienestar, el bien de la sociedad”.

“El que hayan cerrado ese evento habla que las cámaras son los que están cuidando a los ciudadanos. Y lamentamos las declaraciones que hace la presidenta municipal, porque eso demuestra la insensibilidad de ella y el de querer ignorar el dolor de la ciudadanía como está viviendo, sobre todo porque ahorita se están cerrando comercios, el turismo se ve captado, la inseguridad va en aumento y las estrategias de seguridad no han sido las eficientes para poderlo atender”.

La dirigente sostuvo que la situación de violencia está afectando la actividad comercial y turística del puerto, además de contribuir al cierre de establecimientos y modificar los hábitos de convivencia de las familias.

También cuestionó la postura de la presidenta municipal de Mazatlán, al considerar que existe una falta de sensibilidad frente a las condiciones que enfrentan los habitantes y las consecuencias económicas de la inseguridad.

Respecto a la posibilidad de implementar operativos especiales de vigilancia para garantizar la realización de eventos masivos, Reyes Zazueta advirtió que la presencia de elementos de seguridad únicamente en los recintos no resuelve el problema de fondo.

Desde su perspectiva, uno de los principales desafíos consiste en garantizar que las personas puedan desplazarse con tranquilidad por la ciudad, tanto para asistir a las actividades como para regresar a sus hogares.

La representante empresarial consideró necesario fortalecer las estrategias de seguridad para recuperar los espacios públicos y evitar que las restricciones a la movilidad continúen afectando a la población.

En Culiacán anuncian encuentro para promover la paz mediante el arte

En medio de este escenario de violencia, en Culiacán fue presentada una iniciativa que busca fomentar la participación de artistas, empresarios y ciudadanos en proyectos orientados a fortalecer la convivencia y contribuir a la construcción de paz.

Se trata de Sinaloa Transforma: de la incertidumbre a la acción, un encuentro programado para el próximo 23 de octubre, de las 4:00 a las 6:30 de la tarde, que contará con conferencias, exposiciones artísticas y espacios de diálogo.

María Luisa Inzunza, impulsora de esta iniciativa, explicó que el proyecto pretende reunir esfuerzos de la sociedad civil, la iniciativa privada, instituciones y representantes del sector cultural para desarrollar propuestas que favorezcan la recuperación del tejido social y proyecten una imagen positiva de Sinaloa.

“Sinaloa transforma, es un encuentro que reúne a la iniciativa, queremos reunir la iniciativa privada a la sociedad, el arte y ver cómo el arte alrededor de una de perdón, la iniciativa privada, la sociedad y el arte alrededor de una convicción de que la cultura puede abrir caminos para construir comunidad y contribuir a la paz”, dijo la organizadora.

Uno de los invitados será un artista urbano colombiano conocido como Perro Graf, quien compartirá experiencias sobre la transformación de espacios comunitarios en Medellín, particularmente en la Comuna 13, donde las expresiones artísticas han contribuido a la recuperación de áreas públicas y al desarrollo turístico.

También se contempla la participación de Javier Llausas y Miguel Calderón, quienes expondrán experiencias relacionadas con proyectos de construcción de paz y colaboración social.

El programa incluirá un panel moderado por Adrián López, con la intervención de representantes del sector artístico y empresarial, entre ellos el cantante y compositor Joshua Vela, el pintor y escultor Arán Cortés, así como Juan Ley y Martha Reyes Zazueta.

Durante el encuentro también se busca fomentar la colaboración entre creadores, empresarios y organizaciones para desarrollar iniciativas culturales con impacto comunitario.

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