“Entre 2 Mundos”: Arap Bethke redescubre el Día de Muertos y alista una ofrenda para su perro

Arap Bethke conduce y produce la serie documental “Entre 2 Mundos” | Foto: HISTORY

Arap Bethke, actor mexicano de origen keniata, produce y conduce “Entre 2 Mundos“, serie documental de HISTORY Channel que se estrenará el próximo 4 de octubre y explora las tradiciones familiares que existen detrás del Día de Muertos en diferentes regiones de la República Mexicana.

En entrevista con Unotv.com, el intérprete no solo enalteció a la tradición mexicana, sino que contó la historia de su perro Chico, que falleció unos días después de terminar de grabar el programa. Por esta razón, aseguró que le preparará una ofrenda a su mascota.

“Nuestro culto a la muerte es culto a la vida”

Arap Bethke tiene un origen complejo: nació en Kenia, su padre es de origen colombiano y alemán, mientras que su madre es chilena; sin embargo, a veces no puede ocultar que es un hombre profundamente mexicano, como cuando escuchó una cita textual en entrevista con Uno TV:

“Nuestro culto a la muerte es culto a la vida“, escrita por Octavio Paz en el ensayo “El laberinto de la soledad”, de 1950.

“Lo dijo Octavio Paz y yo lo lo reitero hoy, porque la cercanía a la muerte nos hace apreciar mucho más la vida“, dijo Arap Bethke con el entusiasmo que solo un mexicano vive.

El actor es uno más de los mexicanos que nacen donde se les da su ch*ngada gana, pues desde muy joven entendió y absorbió las tradiciones, especialmente el Día de Muertos.

“Yo llegué a México cuando era muy chiquito. Cuando se murió mi abuela, mi mamá decidió poner un altar. Yo lo veía y decía: ‘ah, mira qué peculiar, los colores, las velas'”. Arap Bethke

Lo que comenzó como un asombro pasajero se convirtió en una tradición; lo que empezó con la foto de su abuela se convirtió en un mural mucho más grande, pues cada vez había más fotos.

Primero sus abuelos y luego su padre, cuya muerte le encausó a hacer su altar cada vez más grande y con una importancia mayor. “Yo me iba a dar a la tarea de que ese altar siempre estuviera“, agregó.

“Siento que cuando perdemos a alguien cercano, ahí nos damos cuenta que que es una tradición en la que no solo recuerdas a la gente, sino que significa algo más“, expresó.

Chico, un nuevo integrante del altar de Arap Bethke

“Entre 2 Mundos” fue un sueño hecho realidad, pues le permitió viajar, experimentar, explorar y explorar el Día de Muertos. Y la propia muerte, aquella que tiene una capa y una hoz (o que puede verse de otra forma), le tenía un mensaje preparado al final del rodaje.

“Cuando terminamos de grabar, mi perrito que estaba muy enfermo falleció y sentí que me esperó a que termináramos de grabar para irse al otro lado”. Arap Bethke

Chico es el nombre de la mascota que acompañó a Arap Bethke por más e una década y del nuevo integrante de su altar.

El actor reconoció que la idea de que los muertos vienen un día a visitar a aquellos que les amaron en vida es imposible de confirmar por la ciencia, pero, ¿qué importa en realidad si la sensación de reencuentro está ahí?

“No sabría decirte científicamente si están ahí, pero uno siente que vienen, sientes bien bonito de que están ahí, de que comieron la comida y que pasaste una noche con ellos y que recordaste esas anécdotas con ellos“, celebró.

¿De qué tratará “Entre 2 Mundos”?

“Entre 2 Mundos” es una serie documental en la que el propio Arap Bethke recorrerá distintos puntos de México en busca de esas tradiciones que visten al Día de Muertos con sus elementos característicos.

“Vamos a ver todo lo que pasa detrás del Día de Muertos, cómo se preparan las familias, qué significa cada uno de los símbolos que existen en un altar”. Arap Bethke

La grabación de esta serie le permitió al actor conocer el significado detrás de cada elemento del altar y también le dio la oportunidad de ser parte de las tradiciones (aunque no con los resultados esperados.

“Estuvimos en Toluca en un taller de alfeñique que ya van cinco generaciones haciendo calaveritas y yo no sabía que el alfeñique tiene un raíz árabe y española. En árabe, quiere decir delicado. Yo traté de hacer una y fallé horriblemente, quedó feísima, pero ahí va a estar en mi altar“, reconoció entre risas.

“Entre dos mundos” mostrará cómo las manos artesanas mexicanas trabajan por meses para hacer que los altares del Día de Muertos tomen forma y se mantengan las tradiciones.

El consejo de Arap Bethke para poner tu ofrenda en este Día de Muertos

La muerte y la vida le han enseñado a Arap Bethke a crear su propia ofrenda de Día de Muertes. ¿La clave? Pensar en lo que le gustaba a las personas que ya no están.

“No pienses en la tristeza, sino en la felicidad y la celebración”. Arap Bethke

La segunda clave es pensar en los elementos tradicionales que debe llevar cualquier altar:

Sempasuchil

Velas

Papel picado

Pan de muerto

“Piensa qué le gustaba a esa persona y sobre todo con la gente que estamos”, agregó el actor, quien reconoció que los mexicanos tienen la capacidad de reírse de la muerte sin dejar de recordar con cariño a la gente que ya no está.

Finalmente, aconsejó: “Compartan esas historias en familia porque eso hace que sigan aquí con nosotros“.

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