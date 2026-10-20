Yamilet “N” se entrega por el feminicidio de María de los Ángeles, vendedora de tamales rociada con gasolina en Morelos

La joven se entregó a las autoridades. Foto: Fiscalía Morelos

En Morelos, Yamilet “N”, señalada como probable responsable del feminicidio de María de los Ángeles, vendedora de tamales que fue rociada con gasolina y quemada, decidió entregarse a las autoridades por el cerco que había en su contra, informó el fiscal, Fernando Blumenkron.

¿Qué se sabe del caso en Morelos?

Mediante un video, Blumenkron explicó que Yamilet “N” se presentó ante personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, luego de que se implementara un operativo de búsqueda para localizarla.

Cumplimentamos orden de aprehensión contra Yamilet “N”, probable responsable de feminicidio en Tepalcingo. Tras un operativo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y la SSPC Federal, la detenida se entregó en Cuautla.



Seguiremos informando. pic.twitter.com/puCPQTDpaJ — Fernando Blumenkron🇲🇽⚖️ (@FBlumenkron) October 19, 2026

“El día de hoy se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Yamilet ‘N’ como probable responsable de una víctima en Tepalcingo, Morelos. La ahora detenida se entregó al personal”.

Desde el día de los hechos, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio realizó cateos, entrevistas a familiares y testigos, así como diligencias de campo y gabinete para localizar a la probable responsable y presentarla ante el juez que la requería.

Yamilet “N” enfrenta imputación por feminicidio en Morelos

La Fiscalía de Morelos informó que Yamilet “N” fue imputada por su probable responsabilidad en hechos delictivos en perjuicio de una víctima identificada con las iniciales María de los Ángeles, ocurridos el pasado 26 de septiembre en Tepalcingo.

#FiscalíaMorelosInforma📄TRASLADAN A YAMILET "N" ANTE EL JUEZ



Esta tarde, Yamilet “N” fue trasladada a la Ciudad Judicial de Cuautla donde, en audiencia inicial, el Ministerio Público especializado le imputará el delito de feminicidio en agravio de una víctima de iniciales… pic.twitter.com/nm8xIPK9Qp — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 20, 2026

Durante la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con la probable conducta delictiva de la mujer.

Como resultado de la audiencia, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras permanece a la espera de que se determine su vinculación a proceso.

¿Cómo ocurrió la agresión contra María de los Ángeles en Morelos?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el 26 de septiembre Yamilet “N” habría acudido al negocio de María de los Ángeles, a quien presuntamente roció con gasolina y prendió fuego afuera de una iglesia en Tepalcingo.

Según los reportes del caso, una mujer descendió de un automóvil y se acercó a la vendedora de tamales. Después de que ambas intercambiaron palabras, la agresora presuntamente le arrojó combustible y le prendió fuego frente a la iglesia de San Martín.

Tras los hechos, familiares de María de los Ángeles exigieron justicia, tras el fuerte delito se difundió una ficha de búsqueda para localizar a la presunta responsable.

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