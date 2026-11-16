Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en plena disputa comercial entre EE.UU. y China; esto buscará México

La mandataria llegó a Shenzhen, capital de China. Foto: AFP.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y su homólogo de China, Xi Jinping, ocurrirá en plena disputa comercial con Estados Unidos. México buscará impulsar la cooperación e inversiones con Asia, mientras que persiste la presión con Washington por los aranceles y el T-MEC.

La mandataria llegó a Shenzhen, capital tecnológica de China, para la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se reunirá con el presidente chino el martes 17 de noviembre, antes del inicio formal de la cumbre, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre.

Excma. Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), ¡bienvenida a Shenzhen, China! 🇨🇳🇲🇽 pic.twitter.com/MELU9TzfZg — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) November 16, 2026

Dicho encuentro se realiza en un momento en que México busca fortalecer sus vínculos comerciales con Asia-Pacífico, al tiempo que mantiene negociaciones con Estados Unidos para reducir el impacto de los aranceles que Washington aplica a productos industriales mexicanos.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping representa una oportunidad para ampliar la cooperación con China, mientras México sigue negociando con Estados Unidos sus condiciones comerciales.

¿Qué busca Claudia Sheinbaum en su reunión con Xi Jinping en China?

De acuerdo con su agenda, Claudia Sheinbaum presentará el Plan México a representantes empresariales para promover la inversión. También sostendrá encuentros con Canadá, Australia y Vietnam.

Su agenda contempla fortalecer la relación bilateral y explorar oportunidades de cooperación tecnológica, científica y energética, en un momento donde México trabaja en crear centros de datos para la inteligencia artificial.

El 12 de noviembre, la presidenta explicó que está interesada en conocer la experiencia china en la implementación de hospitales inteligentes y tecnología aplicada a la salud.

De igual forma, busca impulsar la instalación de paneles fotovoltaicos y proyectos de energía solar, equipos que se fabrican principalmente en China.

México negocia con Estados Unidos una reducción de aranceles

Mientras busca ampliar el panorama económico con China, México sostiene conversaciones comerciales con Washington para mejorar las condiciones tras los incrementos arancelarios de Donald Trump y la negociación del T-MEC.

En julio, la Secretaría de Economía mexicana indicó que seguía avanzando la revisión del T-MEC en temas como el acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, para fortalecer las cadenas de valor y sustituir importaciones de Asia.

Mientras el gobierno de Donald Trump cerraba la pinza, la administración de Claudia Sheinbaum decidió endurecer los controles de acero asiático para evitar que estas mercancías entren a Estados Unidos desde suelo mexicano.

México, en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China

Días antes de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping, la representación diplomática de Estados Unidos inició una disputa con China en materia económica para destacar su presencia en la economía mexicana.

El 13 de noviembre, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, publicó una infografía donde destacó que Estados Unidos es el principal exportador a México, minimizando el papel de China.

Mediante una gráfica, mostró que el 83% de las exportaciones provienen de Washington, mientras que China apenas aporta el 2%.

“Esto refleja una profunda integración económica entre Estados Unidos y México, mientras que China inunda al mercado mexicano con importaciones a bajo costo”.

Al día siguiente, la representación diplomática china cuestionó esa caracterización. En una imagen, defendió que sus mercancías ofrecen calidad y precios competitivos, con beneficios para consumidores y empresas.

En octubre, durante un foro de inversionistas, Ronald Johnson afirmó que China se beneficiaría de un México inseguro y caótico en la frontera sur estadounidense.

Al respecto, la Embajada de China rechazó tales acusaciones y acusó a funcionarios estadounidenses de intentar perjudicar la cooperación. Además, resaltó que la demanda de drogas y el tráfico de armas desde Estados Unidos son factores de la violencia en México.

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