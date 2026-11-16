De Puente Grande al hospital: así fueron los últimos días de Félix Gallardo

Últimos días de Félix Gallardo. Fotos: Gobierno de México/Pexels.

Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara y conocido como el “Jefe de jefes”, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años de edad, por complicaciones de salud, pasando sus últimos días en un hospital privado de la capital del estado de Jalisco.

Los últimos días de Miguel Ángel Félix Gallardo

Viernes 13 de noviembre

De acuerdo con reportes oficiales, el viernes 13 de noviembre, Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado de emergencia al hospital privado Country 2000, el cual se ubica en Guadalajara, Jalisco, tras presentar diferentes complicaciones médicas mientras estaba recluido en Puente Grande.

Al respecto, la Coordinación Médica de la Comisaría de Sentencias informó que el líder del extinto Cártel de Guadalajara presentó tres síntomas que motivaron su traslado: baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Por estas razones, personal médico de Puente Grande decidió que necesitaba atención especializada y su traslado se dio cerca de las 13:45 horas en una ambulancia y bajo un dispositivo de seguridad con elementos de la Policía Estatal Penitenciaria y la Policía Estatal Preventiva.

Sábado 14 de noviembre

El sábado 14 de noviembre, Félix Gallardo permaneció internado en el hospital Country 2000 y recibiendo atención médica. Al mismo tiempo las autoridades locales desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del complejo, con unidades y oficiales armados.

Cabe señalar que en septiembre de 2022, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que el narcotraficante tenía 22 padecimientos y necesitaba atención médica permanente, con especialistas de segundo y tercer nivel.

Algunos de sus problemas de salud eran los siguientes:

Sordera : pérdida de audición en ambos oídos, más grave en el izquierdo

: pérdida de audición en ambos oídos, más grave en el izquierdo Problemas de visión : atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el izquierdo

: atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el izquierdo Carcinoma facial : antecedente de cáncer en el rostro

: antecedente de cáncer en el rostro Problemas de movilidad : hernia de disco y dificultades para caminar

: hernia de disco y dificultades para caminar Enfermedades crónicas : hipertensión arterial y diabetes mellitus

: hipertensión arterial y diabetes mellitus Padecimientos digestivos : esofagitis, gastritis crónica y hernia hiatal

: esofagitis, gastritis crónica y hernia hiatal Problemas respiratorios : tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida durante su reclusión

: tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida durante su reclusión Otros diagnósticos: vértigo crónico, hipertrofia prostática, ansiedad y depresión

Igualmente, en una entrevista de 2021, declaró que ya lo habían operado de ocho hernias, que utilizaba oxígeno y que había perdido la sensibilidad en algunas partes del cuerpo.

Domingo 15 de noviembre

En las primeras horas del domingo 15 de noviembre, medios locales reportaban que el estado de salud del narcotraficante era grave y delicado, así como que seguía la vigilancia alrededor del centro médico de Guadalajara.

Más tarde, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Miguel Ángel Félix Gallardo murió alrededor de las 14:00 horas, luego de estar hospitalizado bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Luego se dio a conocer que los reportes médicos indicaban que había ingresado con baja oxigenación, desorientación y alteraciones del estado de conciencia. Después presentó una falla orgánica múltiple que provocó su muerte.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta condición, también llamada síndrome de disfunción multiorgánica, ocurre cuando dos o más órganos dejan de funcionar adecuadamente para mantener con vida a una persona sin apoyo médico intensivo. Puede afectar los pulmones, corazón, riñones, hígado y cerebro.

¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales líderes del narcotráfico en México durante la década de 1980. Originario de Sinaloa, fundó el Cártel de Guadalajara, organización que dirigió junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Este grupo criminal desarrolló redes para traficar drogas hacia Estados Unidos y estableció vínculos con otros grupos criminales.

La organización comenzó a perder su estructura tras investigaciones y detenciones de sus principales integrantes durante la segunda mitad de la década de 1980, principalmente después del secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en 1985.

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