¿Pueden votar los mexicanos en las elecciones de EE. UU. si tienen doble nacionalidad?

¿Puedo votar en EE. UU. teniendo doble nacionalidad?. Foto: Envato.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y se disputarán 36 gubernaturas, en un proceso que definirá la composición del Congreso durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Ante la cercanía de la jornada electoral, surgen dudas sobre quiénes pueden participar y qué requisitos deben cumplir. Una de ellas es si los mexicanos que también tienen ciudadanía estadounidense pueden votar.

La respuesta es sí. De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, USAGov, las personas con doble nacionalidad pueden votar en elecciones estadounidenses, tanto si viven en ese país como si residen en el extranjero, siempre que cumplan las condiciones electorales correspondientes.

¿Quiénes pueden votar en Estados Unidos?

De acuerdo con USAGov, para votar en elecciones federales, estatales y locales, por regla general, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ciudadanía estadounidense: ya sea por nacimiento o por naturalización.

ya sea por nacimiento o por naturalización. Tener al menos 18 años: cumplir esa edad a más tardar el día de las elecciones generales.

cumplir esa edad a más tardar el día de las elecciones generales. Cumplir los requisitos de residencia electoral: las condiciones dependen del estado en el que corresponda votar.

las condiciones dependen del estado en el que corresponda votar. Registrarse para votar: salvo las excepciones aplicables, se debe completar el registro dentro del plazo establecido por las autoridades electorales.

Los requisitos específicos pueden variar según el estado y el tipo de elección. Por ello, las personas interesadas deben consultar las reglas de su jurisdicción electoral.

¿Pueden votar los mexicanos con doble nacionalidad si viven en México?

Sí. Los mexicanos que también son ciudadanos estadounidenses pueden ejercer su derecho al voto desde México, siempre que cumplan los requisitos electorales del estado que les corresponda.

El portal oficial Vote.gov explica que los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de su país pueden registrarse para votar y solicitar una boleta electoral en ausencia mediante la Federal Post Card Application (FPCA), conocida como Tarjeta Federal Postal de Solicitud.

Este procedimiento permite realizar el registro electoral y solicitar la boleta sin viajar a Estados Unidos. Las papeletas pueden recibirse por medios electrónicos o en formato impreso, según las opciones disponibles en cada estado.

Para iniciar el trámite, se puede consultar el sitio oficial en español. Es importante revisar los plazos de registro y devolución de la boleta, ya que las fechas y los procedimientos dependen de la jurisdicción electoral.

¿Tener una Green Card permite votar en Estados Unidos?

No. Contar con una residencia permanente legal, conocida como Green Card, no equivale a tener ciudadanía estadounidense.

USAGov establece que las personas extranjeras que no cuentan con ciudadanía estadounidense, incluidos los residentes permanentes, no pueden votar en las elecciones federales. En general, tampoco pueden participar en elecciones estatales y locales, aunque existen excepciones específicas para ciertos comicios municipales en algunas localidades.

Por lo tanto, una persona mexicana que vive en Estados Unidos y únicamente tiene una Green Card no puede votar en las elecciones federales por el solo hecho de residir en ese país.

La diferencia fundamental es que la doble nacionalidad implica tener ciudadanía estadounidense y de otro país al mismo tiempo. Una visa o una residencia permanente no otorgan por sí mismas ese derecho.

¿Cuándo serán las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026?

La jornada electoral está programada para el martes 3 de noviembre de 2026. Durante los comicios se disputarán los siguientes cargos:

435 escaños de la Cámara de Representantes: se renuevan todos los puestos de esta cámara.

se renuevan todos los puestos de esta cámara. 35 escaños del Senado: incluyen 33 elecciones ordinarias y dos elecciones especiales.

incluyen 33 elecciones ordinarias y dos elecciones especiales. 36 gubernaturas: los votantes elegirán gobernadores en los estados que celebran estos comicios.

Las elecciones intermedias se realizan a mitad del mandato presidencial y son relevantes porque determinan qué partido tendrá la mayoría en cada cámara del Congreso durante los siguientes dos años.

Para consultar información sobre el proceso legislativo y electoral, se puede visitar el portal oficial del Gobierno estadounidense:

¿Es necesario renunciar a la nacionalidad mexicana para votar?

No. Tener doble nacionalidad no obliga a una persona a renunciar a una de ellas para conservar la ciudadanía estadounidense.

USAGov explica que una persona puede ser ciudadana de Estados Unidos y de otro país al mismo tiempo. Quienes cuentan con ambas nacionalidades pueden ejercer sus derechos como ciudadanos estadounidenses, incluido el voto, si cumplen los requisitos electorales correspondientes.

En conclusión, los mexicanos con ciudadanía estadounidense pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, incluso si viven en México. Para hacerlo, deben cumplir los requisitos de edad, registro y residencia electoral que establezca el estado correspondiente, además de respetar los plazos para solicitar y devolver su boleta.

La nacionalidad mexicana no representa, por sí misma, un impedimento para participar en los comicios estadounidenses; lo determinante es contar con ciudadanía de Estados Unidos y reunir las condiciones exigidas para votar.

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