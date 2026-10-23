Somos y PRI piden salida de Guadalupe Taddei del INE por señalamientos

Taddei Zavala es consejera presidenta del INE desde el 2023. Foto: Cuartoscuro

Los representantes de los partidos Somos y PRI ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, se separe de su cargo ante señalamientos periodísticos sobre posibles vínculos con proveedores y conflictos de interés.

Ambos partidos solicitaron aclarar las versiones sobre las contrataciones del organismo electoral. Mientras Somos planteó una separación temporal durante las investigaciones, el PRI advirtió que Taddei debería renunciar si no logra demostrar la legalidad de las contrataciones señaladas.

Somos pide investigar a Guadalupe Taddei y separarla del INE

El representante de Somos, Marco Antonio Baños, solicitó que se realicen las investigaciones correspondientes y que la Consejera Presidenta deje temporalmente sus funciones mientras se esclarecen los hechos.

“El partido Somos solicita que se realicen las investigaciones correspondientes y que la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala temporalmente se separe de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”, declaró.

Baños señaló que los señalamientos requieren una respuesta institucional, especialmente por la cercanía de los próximos comicios.

“La gravedad de los señalamientos exige transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos”, expresó.

PRI exige a Guadalupe Taddei aclarar contrataciones o renunciar

Por su parte, el representante del PRI, Carlos Mancilla, pidió a la presidenta del INE presentar documentos que permitan aclarar los cuestionamientos sobre las contrataciones y descartar posibles conflictos de interés.

“Si la consejera presidenta no logra acreditar de manera plena, con documentos y no con discursos la legalidad de estas contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés, debe de presentar su renuncia”, advirtió.

El representante priista sostuvo que las explicaciones deben estar respaldadas por pruebas documentales.

Solicitar la remoción es “desproporcionado”, asegura Uuc-kib Espadas

El consejero del INE, Uuc-kib Espadas, aseguró que solicitar la renuncia de Guadalupe Taddei es “desproporcionado” y más en vísperas de las elecciones del 2027.

Asimismo, afirmó que la remoción de un funcionario público “no puede derivar de una acusación en medios de comunicación”.

El Consejero @Uuckib consideró que solicitar la renuncia de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei, ante los señalamientos en su contra publicados en medios de comunicación, es desproporcionado, más aún cuando se desarrolla el Proceso Electoral Federal 2026-2027.



Argumentó que… pic.twitter.com/Jo4xzZkk4C — @INEMexico (@INEMexico) October 22, 2026

Elecciones de 2027, entre las preocupaciones de los partidos

Los representantes de Somos y PRI relacionaron sus exigencias con la necesidad de garantizar transparencia en la organización del proceso electoral federal de 2027.

Mancilla advirtió que, si Taddei no renuncia, su partido recurrirá a los mecanismos legales disponibles.

“Quien no puede acreditar la limpieza de su gestión no puede conducir la próxima elección federal. Y si no renuncia acudiremos a todas las vías que la Constitución y la Ley prevén”, afirmó.

Hasta lo señalado en las declaraciones proporcionadas, las acusaciones corresponden a versiones periodísticas y solicitudes de investigación, sin que se haya informado de una resolución que confirme irregularidades.

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