Senado prepara comparecencia de Zoé Robledo por cambios en la Modalidad 40 del IMSS

Zoé Robledo, director general del IMSS. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República prepara una comparecencia del director general del IMSS, Zoé Robledo, para que explique los alcances del acuerdo que restringe la Modalidad 40, un esquema que permite a los trabajadores continuar cotizando para mejorar su pensión.

La reunión se realizaría ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Alta, mientras los legisladores revisan si el Instituto Mexicano del Seguro Social excedió sus facultades al anunciar cambios que podrían tener implicaciones legales.

Zoé Robledo deberá explicar cambios a la Modalidad 40 del IMSS

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, señaló que se buscará la presencia de Robledo, aunque también podrían acudir otros funcionarios del Instituto.

“Puede ser que envíe funcionarios que están enterados del tema y que nos amplíen la información con respecto a la modalidad”, explicó.

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, advirtió que el Congreso analiza si las modificaciones anunciadas por el IMSS requieren la intervención del Poder Legislativo.

“Estamos revisando exactamente qué alcances tiene este anuncio que tiene que ver con una modificación legal, esto corresponde pues entonces al Senado y a la Cámara de Diputados”, afirmó.

Los cambios no borran cotizaciones anteriores ni cancelan las pensiones existentes. La #Modalidad40 del #IMSS permite a quienes dejaron un empleo formal seguir aportando voluntariamente para acumular semanas y conservar derechos pensionarios. Tras el análisis financiero, podrían… pic.twitter.com/c6udXqNYS5 — Uno TV (@UnoNoticias) October 22, 2026

¿Qué pasará con las pensiones de la Modalidad 40?

Cepeda Salas reconoció el descontento de los derechohabientes por las restricciones, pero aseguró que la medida no será retroactiva.

El senador explicó que la revisión del esquema responde a prácticas de algunos usuarios que buscan incrementar sus pensiones mediante aportaciones elevadas.

Entre los puntos señalados destacan:

Cotizaciones que pueden alcanzar el tope de 25 UMAs.

Aportaciones importantes para obtener pensiones mayores.

Mecanismos para reducir los tiempos de cotización requeridos.

De acuerdo con Cepeda Salas, estas prácticas generan presión sobre las finanzas del Instituto en un contexto de dificultades para los sistemas de pensiones.

Senado plantea revisar las restricciones del IMSS

El legislador de Morena consideró que, aunque existen facultades del Ejecutivo para emitir decretos, una modificación de este tipo tendría mayor legitimidad si pasa por ambas cámaras.

Planteó que el acuerdo sea sometido a discusión, análisis y votación en el Congreso.

Higinio Martínez también insistió en la necesidad de establecer un diálogo institucional con el IMSS para conocer la situación y revisar las demandas de los trabajadores.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha para la comparecencia de Zoé Robledo o de los funcionarios que podrían acudir al Senado.

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