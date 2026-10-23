Noticias de hoy 22 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 22 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Regularán Modalidad 40

Sheinbaum afirmó que la regulación de la Modalidad 40 del IMSS ocurre tras detectar fraudes en los que algunos trabajadores obtenían pensiones más altas.

Inflación en México

La inflación en México se ubicó en 3.62% anual en la primera quincena de octubre. Lo que más subió fue el tomate verde, la electricidad y el transporte aéreo.

Aumentan secuestros virtuales

Zacatecas alertó por un aumento de secuestros virtuales tras rescatar a una joven de 20 años y a un menor de 14, antes de que sus familias realizaran depósitos.

Muere paciente con Shamonda

Francia confirmó el primer caso humano del virus Shamonda, que afecta sobre todo al ganado. Aunque el paciente falleció, autoridades descartan riesgo para la población.

Récord para obra de Monet

Iris, una pintura inédita de Claude Monet, se vendió por 50 millones de euros en París y se convirtió en la obra más cara subastada en Francia.

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