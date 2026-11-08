Marina y estudiantes limpian playa de Mazatlán; recogen 120 kilos de basura

Semar y estudiantes limpiaron la Playa Gaviotas, en Mazatlán, Sinaloa. Fotos: Semar

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estudiantes de instituciones educativas y autoridades municipales, realizó una jornada de limpieza en Playa Gaviotas, en Mazatlán, Sinaloa, donde recolectaron aproximadamente 120 kilogramos de residuos, entre ellos plásticos, colillas de cigarro, corcholatas, vidrio y envases de PET. La actividad forma parte de la Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, cuyo objetivo es promover el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros.

La jornada fue encabezada por personal de la Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, como parte de las actividades de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES).

En las labores también participaron jóvenes de nivel medio superior y superior, quienes se sumaron a las tareas de recolección de desechos en uno de los espacios turísticos de Mazatlán.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Marina, estas actividades buscan fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente y generar conciencia sobre las consecuencias que tiene la acumulación de basura en las playas y los ecosistemas marinos.

¿Quiénes participaron en la limpieza de Playa Gaviotas en Mazatlán?

La jornada reunió a estudiantes de cuatro planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), así como de distintas instituciones de educación superior y otros centros educativos.

Entre las escuelas participantes estuvieron:

COBAES 35

COBAES 36

COBAES 38

COBAES 95

Universidad Autónoma de Durango

Universidad Autónoma de Occidente

Instituto Anglo

A estas instituciones se sumó personal de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán y del Ayuntamiento del municipio, además de elementos de la Armada de México y representantes de la Semarnat.

La colaboración entre autoridades, organismos encargados de la administración de playas y comunidad estudiantil permitió desarrollar las actividades de limpieza en Playa Gaviotas, con la participación de diferentes sectores de la sociedad.

La presencia de estudiantes también formó parte del componente de educación ambiental de la campaña, al involucrar a jóvenes en acciones directas para conservar los espacios naturales y turísticos.

¿Qué tipo de basura recolectaron en Playa Gaviotas?

Como resultado de la jornada se retiraron aproximadamente 120 kilogramos de residuos sólidos que se encontraban en la zona de playa.

Entre los materiales recolectados se identificaron principalmente:

Plásticos, que pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente

Colillas de cigarro, uno de los residuos que pueden encontrarse en espacios recreativos

Corcholatas, provenientes de envases de bebidas

Vidrio, que representa un riesgo para quienes transitan o realizan actividades en la arena

Envases de PET, utilizados comúnmente para almacenar bebidas

La diversidad de desechos encontrados refleja la importancia de mantener acciones de recolección y disposición adecuada de residuos en las zonas costeras, particularmente en destinos turísticos que reciben visitantes durante todo el año.

Además de retirar la basura acumulada, estas jornadas permiten visibilizar el problema de los desechos que llegan a las playas por actividades humanas y que, si no se recolectan oportunamente, pueden desplazarse hacia el mar.

¿En qué consiste la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025-2030?

La actividad realizada en Mazatlán forma parte de la Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, iniciativa en la que participan distintas dependencias para impulsar acciones de protección de los espacios marinos y costeros.

En este esfuerzo interviene la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, conocida como CIMARES, mediante la coordinación de instituciones relacionadas con la conservación ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

La participación de la Secretaría de Marina se encuentra vinculada con sus atribuciones en materia de protección del medio ambiente marino y costero. Entre las acciones que desarrolla están aquellas encaminadas a prevenir la contaminación, preservar los recursos naturales y colaborar con otras autoridades en favor del equilibrio ecológico.

En este contexto, las jornadas de limpieza representan una de las actividades mediante las cuales se busca involucrar a la población en el cuidado de las playas, además de promover prácticas responsables para evitar que los residuos terminen en el océano.

Marina busca fortalecer la conciencia ambiental entre jóvenes

La Secretaría de Marina destacó que la incorporación de estudiantes de nivel medio superior y superior busca fortalecer la conciencia ambiental y el sentido de responsabilidad de las nuevas generaciones.

La dependencia señaló que este tipo de actividades permite que los jóvenes participen directamente en la conservación de su entorno y se involucren en iniciativas relacionadas con la protección de los recursos naturales.

Asimismo, resaltó la importancia de mantener la colaboración entre instituciones federales, autoridades municipales, centros educativos y organismos encargados de la administración de las playas.

La recolección de los 120 kilogramos de residuos en Playa Gaviotas se suma a los esfuerzos de conservación contemplados en la campaña nacional, que busca impulsar la participación de distintos sectores en el cuidado de las costas mexicanas durante el periodo 2025-2030.

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