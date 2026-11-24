Golpe al narcotráfico

Detienen en Sinaloa a Samuel “N”, señalado como uno de los principales productores de metanfetamina y drogas sintéticas en Quilá y Eldorado. Estaría vinculado con los “Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Sismo en Chiapas

Un sismo de magnitud 5.3 se registró en el estado de Chiapas la madrugada de este martes 24 de noviembre. Las autoridades locales implementaron un monitoreo para atender cualquier afectación y descartaron la formación de un tsunami.

Inflación México

El Inegi informó que la inflación anual en México alcanzó 3.96% en la primera quincena de noviembre de 2026, impulsada por el encarecimiento de la electricidad y diversos alimentos como el tomate verde, el jitomate y el huevo.

Asalto a residencia de príncipes

La policía británica dio a conocer el robo en una de las residencias de los príncipes William y Kate Middleton. Por este hecho fueron detenidos dos sospechosos quienes habrían ingresado a la propiedad que estaba desocupada.

Miss Universo 2026

María Vargas, representante de México, buscará avanzar a las semifinales de Miss Universo 2026, cuya gran final se celebrará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.