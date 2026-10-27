Conductor Ernesto Chavana patea dron en vivo y golpea a modelo en la cara

Conductor Ernesto Chavana.

El conductor mexicano Ernesto Chavana pateó un dron que sobrevolaba el foro y terminó golpeando en el rostro a una modelo durante el programa Es Show, de Multimedios, en Monterrey, Nuevo León, el hecho quedó grabado en un video que se ha viralizado en redes sociales.

La joven, identificada en reportes de prensa como Isabella, se llevo las manos a la cara tras recibir el impacto y tuvo que retirarse del escenario, mientras otras integrantes del programa se acercaron para auxiliarla.

😳 ¡Accidente en Es Show!



Todo ocurrió en Canal 6, en Monterrey, cuando Ernesto Chavana intentó quitarse de enfrente un dron que sobrevolaba el foro. Al patearlo, el aparato terminó golpeando en el rostro a Isabella, una de las integrantes del programa.#Chavana #EsShow #Mty pic.twitter.com/lIZi0bglt7 — Distrito Regio (@distritoregio) October 27, 2026

¿Cómo fue el momento en que Ernesto Chavana pateó el dron?

Chavana se encontraba frente a las cámaras cuando un dron de la producción pasó cerca de él, inmediatamente después el conductor lanzó una patada contra el aparato, que terminó golpeando directamente en el rostro de la modelo.

La joven reaccionó de inmediato al impacto y se llevó las manos al rostro. Sus compañeras se acercaron para ayudarla mientras abandonaba el foro.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Chavana, quien permaneció en su lugar después de patear el dron y no acudió a auxiliar a la joven.

Hasta el momento se desconoce el estado médico de la modelo, así como la gravedad de sus lesiones. Tampoco se ha confirmado públicamente si necesitó atención hospitalaria después del accidente.

Además de este incidente, Ernesto Chavana llamó la atención el pasado 23 de agosto, cuando apareció en Instagram con el rostro hinchado, varios moretones y un ojo cerrado, lo que generó dudas entre sus seguidores sobre su estado de salud.

El conductor de “Es Show” explicó que las lesiones fueron resultado de sus entrenamientos de boxeo como parte de su preparación para enfrentar a Óscar Burgos en el evento Ring Royale 2027.

“Los entrenamientos de box han sido muy duros esta semana. Le di con todo y me dieron con todo, creo que le di muchos carazos a los puños del rival. Me estoy preparando para el combate frente a Oscar Burgos“, señaló en la grabación.

¿Quién es Ernesto Chavana, conductor de Es Show?

Ernesto Chavana es un presentador de televisión mexicano conocido por conducir programas de entretenimiento de Multimedios.

Actualmente aparece como conductor de “Es Show”, un espacio de Canal 6 que reúne dinámicas, entrevistas, humor y momentos de convivencia entre sus participantes.

El programa se caracteriza por presentar situaciones de tensión, bromas y discusiones entre los integrantes del elenco. Sin embargo, no se ha confirmado si la patada contra el dron formaba parte de alguna dinámica planeada por la producción.

El video ha provocado críticas hacia la reacción del conductor y dudas sobre las medidas de seguridad dentro del foro.