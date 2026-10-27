¿Murió un familiar y no sabes si dejó dinero en el banco? Así puedes averiguarlo

Cómo acceder al dinero de un familiar fallecido. Foto: Pexels

Si un familiar falleció y no sabes si tenía dinero en el banco, existe un procedimiento gratuito para averiguarlo. La Condusef permite consultar si una persona fue designada beneficiaria de cuentas bancarias de alguien que murió, incluso cuando desconoce en qué institución tenía sus ahorros.

El trámite se llama Búsqueda de Beneficiarios de Cuentas de Depósito (BCD) y permite identificar instituciones bancarias donde el solicitante podría tener derecho a recibir recursos.

Sin embargo, ser familiar del titular no significa que automáticamente puedas retirar el dinero. Para recuperarlo, debes acreditar que eres beneficiario o que tienes derechos sucesorios.

¿Cómo saber si un familiar fallecido tenía dinero en el banco?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un mecanismo para consultar si una persona fue registrada como beneficiaria de cuentas de depósito.

La búsqueda se realiza mediante una solicitud que se presenta ante el organismo, el cual consulta la información correspondiente con las instituciones bancarias.

Para iniciar el procedimiento, debes seguir estos pasos:

Ingresar al Registro Único de Trámites (RUT) de Condusef Buscar el trámite de Búsqueda de Beneficiarios de Cuentas de Depósito Descargar y llenar el formato de solicitud Reunir la identificación oficial y el acta de defunción del titular Adjuntar los documentos solicitados y enviar la solicitud Esperar la respuesta de Condusef

Si la búsqueda resulta positiva, el organismo informa en qué institución bancaria se identificó una posible designación como beneficiario.

Con esa información, el interesado podrá acudir al banco para continuar el procedimiento de reclamación.

Es importante considerar que Condusef no entrega directamente el dinero. Su intervención permite identificar la institución financiera correspondiente.

¿Qué documentos necesitas para buscar las cuentas bancarias?

Para solicitar la búsqueda de beneficiarios de una persona fallecida, Condusef requiere documentación que permita identificar al solicitante y acreditar el fallecimiento.

Los documentos principales son:

Formato de solicitud BCD llenado y firmado

de solicitud llenado y firmado Identificación oficial vigente del solicitante

oficial vigente del solicitante Copia del acta de defunción del titular

del titular Documentos de representación legal, cuando corresponda

El organismo establece que el acta de defunción debe tener una antigüedad de expedición no mayor a cinco años al momento de presentar la solicitud.

Esto no significa que únicamente puedan consultarse cuentas de personas fallecidas durante los últimos cinco años.

El servicio es gratuito. La respuesta puede tardar hasta 60 días naturales, conforme a la información institucional sobre el procedimiento, aunque conviene confirmar el plazo indicado al presentar la solicitud.

¿Quién puede retirar el dinero de una cuenta bancaria de una persona fallecida?

El artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito establece las disposiciones relacionadas con la designación de beneficiarios de cuentas bancarias.

Cuando una persona abre una cuenta, puede designar beneficiarios y establecer el porcentaje de los recursos que corresponderá a cada uno.

Si el titular fallece, los beneficiarios designados pueden solicitar al banco la entrega del dinero, previa presentación de los documentos requeridos.

En estos casos, no es necesario iniciar un juicio sucesorio únicamente para recibir los recursos correspondientes a una designación válida de beneficiarios.

Por ejemplo, si una persona designó a dos beneficiarios y estableció que cada uno recibiera 50%, el banco deberá atender esa distribución conforme a la ley.

No obstante, la institución debe verificar la identidad de los solicitantes y la documentación relacionada con el fallecimiento.

¿Qué pasa si tu familiar no dejó beneficiarios ni testamento?

Cuando el titular fallece sin haber designado beneficiarios bancarios, el dinero puede formar parte de su patrimonio hereditario.

En ese supuesto, quienes consideren tener derecho a recibir los recursos deberán acreditar su calidad de herederos mediante el procedimiento correspondiente.

Si existe testamento, la distribución se realiza conforme a las disposiciones sucesorias aplicables.

Cuando no hay testamento, puede ser necesario iniciar una sucesión intestamentaria para determinar quiénes tienen derecho a heredar.

Este procedimiento puede tramitarse por la vía judicial o notarial, dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable.

Por ello, ser hijo, cónyuge, padre o hermano de una persona fallecida no garantiza el acceso inmediato a sus cuentas bancarias.

La institución financiera debe comprobar que quien solicita el dinero tiene derecho legal a recibirlo.

¿Qué pasa con el dinero de una cuenta bancaria que lleva seis años sin movimientos?

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece reglas para los recursos depositados en cuentas que permanecen sin movimientos.

La legislación contempla que, después de tres años sin movimientos, determinados recursos pueden trasladarse a una cuenta global de la institución bancaria, previa notificación y conforme a los requisitos legales.

Si transcurren otros tres años sin movimientos, los recursos que cumplan las condiciones y el límite de saldo previstos por la ley pueden prescribir en favor de la beneficencia pública.

Sin embargo, esto no significa que todas las cuentas pierdan automáticamente su dinero al cumplir seis años de inactividad.

La disposición establece condiciones específicas, incluido un límite equivalente a 300 días de salario mínimo general, para los recursos que pueden tener ese destino.

Además, los periodos de inactividad no necesariamente comienzan cuando fallece el titular, sino conforme a las reglas aplicables a los movimientos de la cuenta.

Mientras los recursos permanezcan en la cuenta global y no hayan prescrito, quien acredite legalmente sus derechos puede solicitar su recuperación.

¿Qué hacer si el banco no quiere entregar el dinero de tu familiar fallecido?

Si una persona acredita que es beneficiaria de una cuenta bancaria y enfrenta problemas para recibir los recursos, puede solicitar una explicación formal a la institución financiera.

También puede presentar una reclamación ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) del banco o acudir a Condusef.

El organismo cuenta con mecanismos de orientación, atención de reclamaciones y conciliación para controversias entre usuarios e instituciones financieras.

Sin embargo, cuando existe un conflicto entre posibles herederos, puede ser necesaria la intervención de la autoridad judicial correspondiente.

Finalmente, Condusef también dispone del Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-VIDA), mediante el cual es posible consultar si una persona fallecida dejó un seguro de vida del que el solicitante sea beneficiario.

Este procedimiento es independiente de la búsqueda de cuentas bancarias y puede iniciarse mediante el portal de trámites de Condusef.

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