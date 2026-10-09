Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade con fotos del pasado y le dedica emotivo mensaje

FOTO: Curtoscuro

Alejandro Fernández recordó a Yolanda Andrade con una serie de fotografías de hace algunos años, en las que aparece junto a la presentadora. El cantante compartió las imágenes en redes sociales y aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras a Andrade, a quien llamó una de sus queridas amigas, en medio del momento de salud que atraviesa.

“Últimamente te tengo mucho en la cabeza, @yolandaamor, y justo hoy aparecieron estas fotos. Me dieron muchísimas ganas de escribirte esto y de decirte algo que te diría en privado”. Alejandro Fernández, cantante

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade

En su mensaje, Alejandro Fernández aseguró que tiene muy presente a la conductora y le envió cariño y fuerza.

“Solo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo. Te quiero muchísimo, te admiro, te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona, fuerte y queridísima”. Alejandro Fernández, cantante

Las fotografías muestran a Alejandro Fernández junto a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver y Mónica Noguera, quienes compartieron momentos de amistad a lo largo de los años. El cantante también aprovechó la publicación para enviar un mensaje a sus otras dos acompañantes, “Y obvio también a mi Montse y Mónica”.

¿Qué ha pasado con Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud durante los últimos años. De acuerdo con la información proporcionada, en diciembre de 2025 compartió que había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Al momento, Andrade se sotió a una “terapia escalar” que es una práctica alternativa a la que se atribuyen supuestos beneficios para el organismo, entre ellos fortalecer el sistema inmunológico y favorecer el funcionamiento del sistema linfático.