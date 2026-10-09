Le llueven ofertas para modelar, pero ella prefiere recoger basura

La modelo combina sus dos trabajos en la actualidad. Foto: Getty images|ilustrativa

Leng Minghui, una joven china de 20 años conocida en internet como Chaoren Leng o “Superman Leng”, decidió continuar trabajando en un centro de recolección de basura en Taizhou, China, pese a recibir ofertas de modelaje y debutar en una pasarela de moda tras viralizarse en redes sociales.

“Recoger basura es una forma de ganarme la vida, mientras que ser modelo es un sueño. Estos dos caminos no son incompatibles”, afirmó Leng Minghui en redes sociales, retomo el medio South China Morning Post.

Hi @grok tell me her name, I would make sure that I got her a real JOB https://t.co/bebGGIurL7 — Bella Austin (@austin_bel76544) October 7, 2026

En julio de 2025, las imágenes de Leng mientras clasificaba residuos con ropa de trabajo despertaron el interés de los internautas, quienes destacaron el contraste entre su estatura de 1.81 metros, sus facciones definidas y el entorno en el que trabajaba.

La exposición en redes sociales llegó hasta el modelo Lu Xianren, conocido como el “supermodelo de pueblo”, quien vio potencial en la joven y decidió orientarla para abrirse camino en la industria de la moda.

“Eres una supermodelo nata”, le dijo Lu, según el South China Morning Post.

De trabajar con basura a debutar en una pasarela

Con el apoyo de Lu, Leng recibió consejos para mejorar su técnica de pasarela y comenzó a tener acceso a oportunidades laborales en el modelaje. Sin embargo, no dejó su trabajo recolectando basura.

Su debut ocurrió en noviembre pasado, durante el evento SS26 Fashion Source, celebrado en Shenzhen, donde apareció con un conjunto naranja inspirado en el latiao, un popular aperitivo chino de tiras picantes.

Su presentación recibió una ovación del público y marcó el inicio de una nueva etapa profesional. Desde entonces, ha colaborado con marcas como CHERY, fabricante de automóviles, y Zhu Bingren Copper, dedicada al arte de lujo en China.

La trayectoria de Lu Xianren guarda similitudes con la de la joven, pues el modelo, de 27 años, creció en una zona rural de la región autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China, y alcanzó notoriedad al publicar videos de sus desfiles y diseños de alta costura.

En 2019, sus propuestas lo llevaron a ganar popularidad y, posteriormente, a participar en eventos como las semanas de la moda de China, París y Milán.

Lu ha expresado su interés en aprovechar su experiencia para apoyar a jóvenes de comunidades rurales que buscan abrirse camino en el modelaje y ahora, Leng se convirtió en una de las personas a las que decidió orientar.

Leng busca perfeccionar su técnica como modelo

Aunque su aparición en las pasarelas le abrió nuevas posibilidades, Leng reconoce que las oportunidades en el modelaje son limitadas y que necesita trabajar para consolidar su carrera.

“Soy plenamente consciente de que las oportunidades en el mundo del modelaje son escasas para mí. Debo redoblar mis esfuerzos”, comentó en sus videos.

Por ello, se concentra en mejorar aspectos específicos de sus presentaciones, como los giros de cabeza, las poses y los movimientos durante el desfile.

“Me estoy concentrando en perfeccionar los detalles de mi desfile, los giros de cabeza, las poses y demás. Solo así podré brillar de verdad en la pasarela”, añadió.

Mientras continúa apoyando a la familia de su novio en el centro de recolección de basura, Leng Minghui busca desarrollar su carrera como modelo sin abandonar el trabajo que le permite ganarse la vida.

La historia familiar detrás de “Superman Leng”

Antes de llamar la atención de la industria de la moda, Leng Minghui enfrentó dificultades familiares y económicas. Sus padres se divorciaron y abandonaron su pueblo cuando ella tenía un año, por lo que quedó al cuidado de sus abuelos.

A los 15 años, la muerte de su abuelo la llevó a dejar la escuela y empezar a trabajar.

Durante ese periodo, se desempeñó en una cadena de montaje, como cajera y en otros empleos ocasionales, hasta que conoció a su novio.

La familia de él la recibió y le brindó apoyo económico para que pudiera terminar la educación secundaria.

Leng se graduó y presentó el examen nacional de ingreso a la universidad, conocido como gaokao; sin embargo, sus resultados no le permitieron acceder a las opciones educativas que esperaba.

Ante esa situación, decidió quedarse con la familia de su novio y continuar ayudando en el negocio de recolección de basura.

También rechazó ofertas de varias agencias de modelos, cuyos nombres y propuestas no se han dado a conocer.

Leng mantiene una relación cercana con la familia, al grado de llamar “papá” al padre de su novio, de 64 años.

Para ella, permanecer en el negocio familiar es una forma de agradecer el apoyo que recibió.

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