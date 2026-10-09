Aparecen nuevos restos de basura espacial en playas de Tamaulipas, culpan a SpaceX

No es un caso aislado. Foto: Conibio Global A.C.

Conabio informó que encontró nuevos restos de basura espacial en Playa Bagdad, Tamaulipas, aparentemente vinculados con SpaceX, tras el lanzamiento número 14 de Starship realizado el 28 de septiembre.

La A.C. señaló que las fuertes lluvias, el oleaje y las corrientes marinas estarían arrastrando nuevamente residuos hacia la costa mexicana.

¿Qué encontró Conibio Global en Playa Bagdad?

Foto: CONIBIO Global

La organización compartió imágenes de los hallazgos y aseguró que ya está comunicando la información a la autoridad federal ambiental.

Según Conibio, sus técnicos retomaron la revisión de la zona tras las tormentas y, en los primeros cinco kilómetros de playa encontraron “material aislante y de recubrimiento”.

La organización advirtió que la llegada de residuos podría continuar durante los próximos días debido al movimiento del agua y las condiciones del mar.

Si bien, el origen de estos nuevos fragmentos no ha sido confirmado por una autoridad ambiental, Conibio aseguró que se trata de residuos similares a otros materiales que ha documentado anteriormente en Playa Bagdad asociadas con las actividades de SpaceX.

Playa Bagdad ya había registrado residuos

Los nuevos hallazgos se suman a los reportes previos de Conibio sobre la presencia de fragmentos y otros residuos relacionados con las pruebas de Starship en la zona de Playa Bagdad.

En julio tras el decimotercer vuelo de prueba, Conibio confirmó que el propulsor del cohete había caído en territorio mexicano, mientras SpaceX informó que la maniobra de retroceso terminó antes de lo previsto y el propulsor tuvo un fuerte amerizaje.

Ante la posibilidad de que fragmentos llegaran a las costas, la organización activó un protocolo de vigilancia en Tamaulipas y realizó recorridos para localizar posibles residuos.

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