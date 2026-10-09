La Sonora Dinamita presenta su nuevo disco “La Imparable” y prepara nueva gira: “No paramos”

La Sonora Dinamita lleva más de seis décadas de trayectoria y continúa llevando la cumbia a nuevas generaciones. Ahora, la agrupación presenta “La Imparable”, un EP de seis temas que combina canciones románticas, música guapachosa y el toque picaresco que forma parte de su identidad.

Daniela Argain, Andy Rave y Mau Jiménez estuvieron en entrevista con UnoTV sobre esta nueva producción, la renovación de su sonido, los temas que esperan que se conviertan en clásicos y la gira que los llevará por distintos países.

Daniela Argain explicó que el nuevo material busca ofrecer diferentes sonidos y mantener esa variedad que caracteriza a La Sonora Dinamita.

“Tratamos de ponerle de todo un poco, música romántica, música guapachosa, también un poquito de doble sentido picaresco que es muy del sello de La Sonora Dinamita”, contó la vocalista.

El nombre del EP también refleja el momento que vive actualmente la agrupación. Andy Rave aseguró que La Sonora Dinamita se mantiene en constante movimiento gracias a una agenda que los ha llevado por distintos países.

“Yo siento que sí. Gracias a Dios no hemos parado de trabajar, bendito Dios trabajamos todo el año y se nos abren horizontes”, señaló.

México, Paraguay, Quito y Bolivia son algunos de los lugares que han visitado recientemente y, de acuerdo con el cantante, próximamente llegarán a Estados Unidos y todo comenzará en Colombia este próximo 31 de octubre.

“Cuando estamos por aquí un poquito quietitos, nos vamos para allá. Ahorita ya vamos para Estados Unidos, vamos para Colombia, no paramos”, agregó.

Un sonido renovado, pero con el sello de La Sonora Dinamita

Para “La Imparable”, la agrupación también decidió experimentar con algunos elementos que antes no formaban parte de sus grabaciones de la misma manera.

Mau Jiménez, pianista y director musical, explicó que el objetivo fue renovar el sonido para acercarlo a las nuevas generaciones, pero sin perder la identidad de la agrupación.

“Lo que hacemos es renovar sonidos para que tenga ese toque ya más moderno, como meter guitarras eléctricas que antes no metíamos, algo de batería. Entonces, todo eso refresca bastante”, explicó.

El músico también detalló que parte del EP está integrada por nuevas versiones de canciones conocidas, con arreglos que buscan darles una sonoridad diferente.

“Al tener ya un sonido más actual, pues bueno, se escucha algo más nuevo, más fresco”, dijo.

Entre los temas que forman parte de esta nueva etapa está “Mar de Emociones”, canción que Daniela Argain considera un posible clásico inmediato. La vocalista explicó que el tema es conocido por muchos mexicanos como “Bambolé” y destacó su carácter bailable.

“Es una canción muy, muy sabrosona para bailar. A mí me encanta”, dijo Daniela, quien señaló que disfruta tanto la versión lanzada en los años 90 como la nueva interpretación de La Sonora Dinamita.

“Es una gran canción y esperamos que la disfruten. De hecho, es el focus track de nuestro EP ‘La Imparable’ y ya sale el 21 de enero”, añadió.

“Ojitos Hechiceros” y “Corazón Partío”, entre los temas del EP

Antes del lanzamiento de los siguientes temas, La Sonora Dinamita ya presentó “Ojitos Hechiceros”, sencillo que, de acuerdo con Andy Rave, ha tenido una buena respuesta.

“Ya tiene un mes, le ha ido muy bien, ya tiene casi el millón de reproducciones”, contó el vocalista.

Después de este tema llegará “Corazón Partío”, canción de Alejandro Sanz que La Sonora Dinamita llevó a su propio terreno musical.

Mau Jiménez explicó que la selección de las canciones está a cargo de Elsa López, quien también participa en la elección de los temas que la agrupación lleva a sus presentaciones.

Para Daniela, incluir una canción de Alejandro Sanz representa una oportunidad de darle un nuevo sello a un tema que forma parte de la memoria musical de muchas personas.

“Es un gran tema y es un clásico. Es una canción que todo el mundo tiene en algún rincón de la mente, o sea, es una canción de hecho que de esas que pones y ni siquiera sabes por qué te la sabes de principio a fin”, comentó.

La cantante destacó también el trabajo de Mau Jiménez como productor musical y la interpretación de Yuselen Valencia, quien participa en la canción.

“Es nuestra canción romántica del EP y espero que la disfruten todos los enamorados”, dijo.

La gira comenzará en Colombia

“La Imparable” también marca el inicio de una nueva etapa en los escenarios. La gira llevará a La Sonora Dinamita por diferentes puntos de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Daniela Argain adelantó que uno de los primeros compromisos será el 31 de octubre en Medellín, Colombia, donde participarán en el 14 Cañonazos Fest de Discos Fuentes.

La presentación tendrá un significado especial para la agrupación debido a la historia de su fundador, Lucho Argain, con Discos Fuentes.

Andy Rave recordó que el padre de Daniela grabó con esta compañía las primeras canciones de La Sonora Dinamita antes de que la agrupación se trasladara a México.

“Es un regreso histórico porque el señor Lucho Argain, que es el papá de Daniela, grababa con Discos Fuentes allá las primeras canciones de La Sonora Dinamita y después se vino para México”, explicó.

Ahora, la agrupación regresará a Colombia para llevar nuevamente su música al lugar donde comenzó parte de su historia.

“Regresamos a llevarle música allá de donde todo, donde inició todo. Donde nació”, señaló Andy.

La presentación también ha generado expectativa entre los seguidores colombianos. Incluso, Andy Rave contó que el exfutbolista René Higuita espera la llegada de la agrupación y mencionó que “Ritmo de la Cadenita” es una de sus canciones favoritas.

La Sonora Dinamita también prepara su regreso a Europa

Además de los compromisos en América, la agrupación trabaja en la posibilidad de llevar su música nuevamente a Europa.

Andy Rave explicó que desde mediados de año han recibido conversaciones para concretar una gira por ese continente, aunque todavía se encuentran organizando las fechas.

“Se está cocinando algo para Europa. Desde mitad de año nos están hablando, estamos cuadrando todo porque gracias a Dios tenemos casi agenda llena todo el año”, comentó.

El vocalista señaló que han pasado varios años desde la última vez que La Sonora Dinamita llevó su espectáculo a Europa y que el objetivo es volver a encontrarse con el público de esa región.

De los abuelos a las nuevas generaciones

Una de las claves para que La Sonora Dinamita continúe vigente ha sido la manera en que sus canciones han pasado de una generación a otra.

Daniela Argain considera que esa transmisión de la música entre familias es parte fundamental de la historia de la agrupación.

“Son canciones que de pronto escuchaban tus abuelos y de ahí la pasaron a tus padres y tus padres te la pasaron a ti”, explicó.

La vocalista destacó además que actualmente la música de La Sonora Dinamita llega a personas de diferentes edades y nacionalidades, algo que también se refleja en sus reproducciones en plataformas digitales.

Para la agrupación, alcanzar cifras millonarias en plataformas representa un logro especialmente importante debido a la cantidad de contenido no oficial que circula con el nombre de La Sonora Dinamita.

Daniela también destacó que la agrupación cuenta con una cuarta nominación a los premios Billboard y que se prepara para su cuarto Auditorio Nacional.

“Para nosotros todo eso significa mucho, se tiene un valor muy, muy especial”, aseguró.

TikTok y redes sociales, parte del trabajo para mantenerse vigentes

Aunque la música de La Sonora Dinamita ha pasado de generación en generación, sus integrantes reconocen que no basta con depender de esa tradición para conectar con nuevos públicos.

Andy Rave considera que mantenerse vigente implica trabajar constantemente y adaptarse a los cambios.

“Sí es difícil, hay que trabajarle”, afirmó.

Para el vocalista, las redes sociales se han convertido en una herramienta necesaria para acercar la música de la agrupación a niños y jóvenes.

“También hay que hacer presencia, hay que sacar el lado chistoso, hay que sacar el lado nostálgico y mostrárselo a la gente y conectar. Es un trabajo duro”, señaló.

Daniela coincidió en que La Sonora Dinamita ha tenido que adaptarse a las nuevas formas de consumo musical.

La agrupación cuenta actualmente con un equipo dedicado a sus redes sociales y, aunque reconoció que en ocasiones no disfrutan convertirse en contenido para estas plataformas, entiende que es parte de la actualidad de la industria.

“Hay veces que no puedes ir en contracorriente, hay veces que te tienes que adaptar a lo que está surgiendo en el tiempo en el que estás viviendo”, explicó.

La cantante puso como ejemplo a los adolescentes que actualmente pasan buena parte de su tiempo en TikTok y que no necesariamente tienen el mismo acercamiento a la radio que generaciones anteriores.

“Hay gente de 15, 16 años que de pronto no están pegados a una radio, que están en otro rollo y que están en TikTok y pues tienes también que llegarle a ese público”, concluyó.

Con “La Imparable” y una gira que los llevará por distintos escenarios, La Sonora Dinamita apuesta por continuar renovando su sonido sin dejar atrás la esencia que la ha acompañado durante más de seis décadas.

Entre nuevos temas, versiones de clásicos y una conexión cada vez mayor con las nuevas generaciones, la agrupación deja claro que, como dice su nombre, todavía tiene mucho por bailar y cantar.

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