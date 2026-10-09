UNAM también investiga los neutrinos, las “partículas fantasmas” que le valieron el nobel a Francis Halzen

UNAM investiga “partículas fantasmas” Foto: AFP | Cuartoscuro

El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado a Francis Halzen por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube, así como por los descubrimientos sobre esta partícula, la cual también es investigada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los neutrinos son de las partículas más difíciles de detectar en la naturaleza, motivo por el que Eric Vázquez Jáuregui, científico del Instituto de Física de la UNAM, explicó que los hallazgos de Halzen permiten una nueva manera de observar el universo.

Vázquez Jáuregui realiza investigación en física experimental de neutrinos y detección directa de materia oscura, además de ser parte de proyectos internacionales en el laboratorio subterráneo SNOLAB, en Canadá.

Habló sobre otros mexicanos dedicados a este campo, como lo son los científicos de la UNAM Alexis Aguilar Arévalo, Manuel Torres, Eduardo Peinado y Mariana Vargas.

Aseguró que es importante que se visibilice que desde México se participa en las preguntas fundamentales de la física contemporánea.

🎖️ Francis Halzen gana el Premio Nobel de Física 2026. El #ExpertoUNAM Eric Vázquez Jáuregui explica el hallazgo del galardonado, que permitió avanzar hacia una nueva manera de observar el universo ➡️ https://t.co/WljoitOsBJ pic.twitter.com/WJLGI7v6xq — UNAM Global (@unamglobal) October 7, 2026

¿Los neutrinos que ganaron el Nobel de Física?

Para Eric Vázquez Jáuregui, las claves para que Francis Halzen recibiera el Premio Nobel son su trabajo en IceCube, el detector en la Antártida.

Pues en estas condiciones se lograron observar neutrinos que alcanzan energías enormemente superiores a los provenientes del Sol o de reactores nucleares, lo que significa que se generaron en algunos de los ambientes más energéticos del universo.

El experto explica que entre las posibles fuentes están las regiones relacionadas con estrellas que explotan y galaxias activas.

Pero entre lo que más destaca es la capacidad de Halzen para convertir una idea científica compleja en un proyecto viable, logrando conseguir recursos, equipos y colocar miles de instrumentos a kilómetros de profundidad.

¿Qué son las partículas fantasma observadas por Halzen?

Estas partículas elementales, también conocidas como “partículas fantasma”, son consideradas las segundas más abundantes del universo, únicamente detrás de los fotones.

Incluso, el Sol produce una enorme cantidad de neutrinos, los cuales atraviesan constantemente la Tierra y hasta el cuerpo humano casi sin interactuar con la materia.

Una de sus principales características es que pueden transportar información sobre procesos violentos y de alta energía que ocurren en el universo, lo que permite utilizarlos para conocer más sobre este tipo de fenómenos en el cosmos.

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