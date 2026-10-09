Noticias de hoy 8 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 8 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Usaban IA para extorsionar

Fueron detenidas 5 personas, entre ellos un exfuncionario de Michoacán, que usaban inteligencia artificial para hacerse pasar por funcionarios y extorsionar.

Multas para bicis y scooters

Desde el 1 de noviembre, Ciudad de México empezará a multar a usuarios de scooters y bicis eléctricas que no cumplan con las nuevas reglas de circulación.

El Niño se fortalece

El Niño se fortalece y alcanzará su máxima intensidad en diciembre, con riesgo de provocar más sequías, inundaciones y temperaturas extremas.

Fin de temporada de huracanes

La temporada de huracanes en México concluirá oficialmente el 30 de noviembre, por lo que aún podrían formarse ciclones este mes y el próximo.

Nobel de Literatura

La canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura. Sus obras son calificadas “atrevidas”, que combinan misticismo con modernidad en temas de amor, deseo y desesperación.

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