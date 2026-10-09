12 muertos, autogobierno y un penal reprobado: experto explica crisis de “El Castillo”

12 internos murieron por las riñas en “El Castillo”. Foto: Cuartoscuro / Meta IA

La segunda riña en el Centro Penitenciario de Mazatlán, Sinaloa, conocido como “El Castillo“, aumentó la cifra de muertos en dos días y provocó que se encendieran los focos rojos de las autoridades; sin embargo, para expertos, era de esperarse por las condiciones dentro del penal, donde, presumen, hay autogobierno.

La situación avaló la calificación reprobatoria de 5.25 que obtuvo “El Castillo” dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La evaluación identificó deficiencias en seguridad, servicios de salud, alimentación y prevención de hechos violentos.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 9 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de un módulo en la que lamentablemente perdieron la vida 2 Personas Privadas de la Libertad (PPL).



El Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 9, 2026

¿Qué irregularidades detectó la CNDH en el penal de Mazatlán?

Héctor Grijalva, experto Internacional en Operación de Sistemas Penitenciarios, explicó en entrevista para Uno TV que el diagnóstico de la CNDH identificó problemas que afectan las condiciones de internamiento y los procesos de reinserción social.

Entre las principales deficiencias señaladas destacan:

Servicios de salud insuficientes.

Problemas en la separación de hombres y mujeres.

Deficiencias en alimentación e higiene.

Falta de medidas para prevenir hechos violentos.

Insuficiencia de procedimientos, capacitación y normas.

Deficiencias en la prevención y atención de violaciones a derechos humanos.

El especialista advirtió que estas condiciones dificultan garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y de quienes acuden a visitarlas.

Por otro lado, aseguró que las personas privadas de su libertad son quienes prácticamente controlan el penal, al grado de tener hasta las llaves de sus celdas:

“Este tipo de centros opera bajo un régimen de autogobierno, que implica que las mismas personas privadas de la libertad tengan las llaves de sus celdas. El personal de seguridad que todavía no ingresa a estas áreas. Tuve la experiencia de visitar en algún momento el cerezo de Culiacán y hasta determinado punto me dejó el personal de seguridad y ya por mi cuenta tuve que recorrer todo el centro. No entran, no hay control, porque el control en el interior lo tienen las personas privadas de la libertad”, aseveró.

¿Qué se necesita para que los penales, como el de Mazatlán, mejoren sus condiciones?

Héctor Grijalva señala que el Estado debe tener control sobre los centros penitenciarios, como primer paso, para transformar el sistema carcelario y avanzar hacia la reinserción social. Para ello, las autoridades deben garantizar la gobernabilidad dentro de los penales, establecer reglas y mantener el control de las instalaciones, los accesos y la movilidad de las personas privadas de la libertad, con el objetivo de evitar que continúen realizando actividades delictivas desde el interior.

Una vez garantizada la gobernabilidad, dijo, se deben mejorar las condiciones de internamiento mediante infraestructura adecuada, alimentación y espacios específicos para visitas familiares e íntimas.

Mencionó que dichas medidas, aplicadas de manera gradual, buscan favorecer cambios en la conducta de los internos, fortalecer su proceso de reinserción social y brindar mayor seguridad a sus familias.

¿Hay sobrepoblación en el penal de Mazatlán?

A pesar de los problemas detectados, el centro penitenciario no presenta sobrepoblación. De acuerdo con Grijalva Tapia, el penal de Mazatlán tiene una capacidad instalada de 1, 862 espacios contra las 1, 406 que se encentran recluídas.

Las cifras corresponden al reporte de agosto de 2026 del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, de acuerdo con el especialista.

Asimismo señaló que “El Castillo” es un centro mixto, donde permanecen hombres y mujeres, por lo que consideró necesario revisar las condiciones de separación y seguridad.

¿Quién debe responder por las fallas en el penal?

El también asesor del Gobierno de Nuevo León, en materia penitenciaria, sostuvo que el Gobierno de Sinaloa tiene la responsabilidad de supervisar, administrar y garantizar las condiciones de operación de sus centros penitenciarios.

Explicó que recuperar el control de las instalaciones es el primer paso para mejorar la seguridad y avanzar en los programas de reinserción social.

También advirtió que la violencia relacionada con la disputa entre grupos delictivos en Sinaloa (“Los Mayos” y de “Los Chapitos”), puede afectar la operación de los centros penitenciarios.

CNDH reprueba a 23 estados en evaluación penitenciaria

El diagnóstico nacional de 2025, dejó 23 entidades federativas con calificaciones reprobatorias, mientras que nueve lograron aprobar.

Nuevo León, afirmó, obtuvo la mejor evaluación estatal con 7.02, aunque el entrevistado aclaró que la CNDH modificó su metodología, por lo que los resultados no pueden compararse directamente con años anteriores.

El especialista destacó al Cereso 2 de Nuevo León por sus condiciones para desarrollar programas laborales, educativos, de salud y de reinserción social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.