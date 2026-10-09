Trump promete diésel más barato para EE. UU. y el mundo tras acuerdo con Rusia

Rusia suministrará diésel a Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Rusia para aumentar el suministro de diésel al mercado estadounidense y mundial, con la promesa de reducir los precios de este combustible, cuyo encarecimiento afecta al transporte de mercancías, la agricultura y otras actividades económicas.

A través de una publicación en redes sociales, Trump aseguró que Moscú suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de diésel.

También anunció otros envíos para noviembre y los meses posteriores, en un intento por contener los costos energéticos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso estadounidense.

"Between our TOTAL CONTROL of the Strait of Hormuz, and this great announcement on Russian Energy, Diesel Prices for Americans and, indeed, the World, will be COMING DOWN, IN RECORD NUMBERS, AND FAST! Lower prices for Americans, especially our Great Farmers, Ranchers, and… pic.twitter.com/tZMCfT95ru — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2026

¿Cuánto diésel prometió Rusia y cuándo llegaría?

Trump afirmó que, tras una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, ambos acordaron incrementar el suministro de combustible en varias etapas.

De acuerdo con el anuncio del mandatario estadounidense, las entregas contemplan:

Más de 300 mil toneladas de diésel de manera inmediata

de manera inmediata Otras 500 mil toneladas durante noviembre

Un millón de toneladas adicionales después de ese periodo

Trump señaló que podrían llegar más cargamentos, dependiendo del estado de las refinerías rusas, algunas de las cuales han resultado dañadas por ataques durante la guerra contra Ucrania.

Por su parte, Kirill Dmitriev, enviado de Putin, destacó la cooperación energética entre Rusia y Estados Unidos en una publicación en la red social X.

Hasta el momento, las cantidades y los plazos forman parte del anuncio de Trump; no implican que todas las entregas se hayan concretado.

Diésel más caro presiona al transporte y la agricultura

La promesa de aumentar el suministro ocurre en un contexto de encarecimiento del combustible.

Según el cable de agencia, los precios del diésel han aumentado alrededor de 70% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha elevado la presión sobre sectores que dependen de este energético.

El diésel se utiliza en camiones de carga, maquinaria agrícola y sistemas de calefacción doméstica, por lo que sus variaciones de precio pueden trasladarse a los costos de producción y transporte y, eventualmente, influir en la inflación.

Trump aseguró que reducir el precio del combustible es una de sus prioridades, en particular para agricultores, ganaderos y transportistas.

Antes de anunciar el acuerdo con Rusia, su gobierno había impulsado otras medidas para ampliar la disponibilidad de diésel, entre ellas presionar a sus aliados para liberar reservas de emergencia y ampliar el acceso al combustible teñido de rojo, exento de ciertos impuestos y destinado habitualmente a maquinaria agrícola.

Estados Unidos permitirá importar diésel ruso pese a las sanciones

El anuncio también destaca por producirse mientras Estados Unidos mantiene sanciones contra empresas energéticas rusas por la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

De acuerdo con el cable, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió el viernes una licencia general que permite importar diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027.

La autorización abre la posibilidad de que el combustible ruso llegue al mercado estadounidense bajo las condiciones establecidas en esa licencia, pese a las restricciones aplicadas a la industria energética de Rusia.

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