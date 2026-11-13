¿Qué pasa con tu dinero si tu banco quiebra o sufres un fraude? Condusef explica cuándo está protegido

Fraude o quiebra, así se protege tu dinero según Condusef. Foto: Cuartoscuro

La quiebra de un banco y un fraude financiero pueden poner en riesgo los ahorros de una persona, pero no tienen las mismas consecuencias ni cuentan con los mismos mecanismos de protección, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En su revista Proteja su Dinero, correspondiente a noviembre de 2026, el organismo aborda las diferencias entre ambos escenarios y la importancia de conocer los mecanismos disponibles para proteger el patrimonio.

Una de las principales diferencias es que los depósitos bancarios elegibles cuentan con un seguro de hasta 400 mil UDIS por persona y por banco, mientras que recuperar dinero perdido por un fraude depende de las circunstancias de cada caso.

¿Qué pasa con tus ahorros si un banco quiebra?

Cuando una institución bancaria enfrenta problemas financieros que le impiden cumplir sus obligaciones, puede entrar en un proceso de resolución o liquidación conforme a la legislación aplicable.

En estos casos interviene el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo encargado de administrar el seguro de depósitos y participar en la resolución de bancos con problemas de solvencia.

Este seguro protege determinados recursos depositados en instituciones de banca múltiple, hasta un límite de 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por persona y por banco.

Entre los productos que pueden estar protegidos se encuentran:

Cuentas de ahorro

Cuentas de nómina

Cuentas de cheques

Depósitos a plazo

Certificados de depósito bancarios elegibles

La protección se aplica automáticamente a los depósitos cubiertos, sin necesidad de contratar un seguro adicional.

Sin embargo, el límite no se multiplica por cada cuenta que tenga una persona en el mismo banco. Para determinar la cobertura se consideran los depósitos elegibles conforme a las reglas correspondientes.

Si los ahorros superan el monto garantizado, el excedente no queda cubierto por el seguro y su recuperación dependerá del procedimiento de liquidación.

¿Qué pasa si eres víctima de un fraude bancario?

A diferencia de una quiebra bancaria, un fraude ocurre cuando una persona es engañada o cuando se realizan operaciones financieras mediante mecanismos ilícitos.

Entre las situaciones que pueden originar reclamaciones por posible fraude se encuentran los cargos no reconocidos, las transferencias no autorizadas y la contratación de productos financieros sin consentimiento.

En estos casos, el seguro de depósitos del IPAB no cubre las pérdidas ocasionadas por el fraude.

La persona afectada debe presentar una reclamación ante su institución financiera para solicitar la investigación de las operaciones.

La posibilidad de recuperar el dinero depende de factores como el tipo de operación, las medidas de autenticación utilizadas y las disposiciones aplicables.

Por ello, no todos los fraudes bancarios generan automáticamente una obligación de reembolso.

Cuando existe una controversia con una institución financiera, la Condusef puede intervenir mediante sus mecanismos de atención y conciliación.

¿Cuánto dinero protege el IPAB y qué productos quedan fuera?

El seguro de depósitos bancarios establece un límite de 400 mil UDIS, cuyo equivalente en pesos cambia conforme al valor de esta unidad.

La cobertura corresponde a cada persona por institución bancaria, no a cada producto contratado.

Es importante considerar que no todos los instrumentos financieros cuentan con esta protección.

Entre los productos que no están amparados por el seguro de depósitos bancarios se encuentran:

Fondos de inversión

Acciones y otros instrumentos bursátiles

Productos de aseguradoras

Depósitos en entidades que no son bancos protegidos por el IPAB

Esto significa que tener dinero en una institución financiera no garantiza, por sí mismo, que esos recursos estén respaldados por el seguro bancario.

Antes de contratar un producto de ahorro o inversión, es recomendable verificar qué institución lo ofrece y cuál es su esquema de protección.

¿Qué hacer si detectas un fraude en tu cuenta bancaria?

La Condusef recomienda actuar cuando se detectan operaciones sospechosas o movimientos que no fueron autorizados.

Entre las medidas que pueden adoptar las personas afectadas están:

Contactar al banco: reportar los movimientos y solicitar el bloqueo de los medios de pago comprometidos Presentar una reclamación: obtener un número de folio y conservar los comprobantes Acudir a la Condusef: solicitar orientación cuando exista una controversia con la institución financiera Denunciar ante el Ministerio Público: especialmente cuando los hechos puedan constituir un delito Proteger los datos personales: cambiar contraseñas y revisar otras cuentas que pudieran estar comprometidas

El organismo también recomienda desconfiar de mensajes que solicitan contraseñas, códigos de seguridad o transferencias urgentes.

¿Dónde pedir ayuda si está en riesgo tu dinero?

Las personas que enfrentan problemas con una institución financiera pueden solicitar orientación gratuita a la Condusef, mediante su sitio oficial, www.condusef.gob.mx, o al teléfono 55 5340 0999.

En situaciones relacionadas con la liquidación de un banco, el IPAB es la institución encargada del seguro de depósitos y de informar sobre los procedimientos aplicables.

La diferencia es importante: mientras una quiebra bancaria puede activar la protección de los depósitos garantizados, un fraude requiere investigar la operación y determinar las responsabilidades correspondientes.

Conocer qué organismo interviene en cada situación permite identificar los mecanismos disponibles para reclamar o recuperar los recursos.

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