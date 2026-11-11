Dámaso Castro deja Vicefiscalía de Sinaloa a seis meses de acusaciones por nexos con Los Chapitos

Dámaso Castro fue acusado de nexo con los Chapitos. Foto: Cuartoscuro

Dámaso Castro Zaavedra presentó su renuncia como vicefiscal general de Sinaloa el pasado 5 de noviembre, seis meses después de solicitar licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, confirmó la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La funcionaria precisó que la renuncia se presentó al concluir el periodo de licencia que el exfuncionario solicitó el 5 de mayo de 2026. Durante su ausencia, la Vicefiscalía quedó a cargo de un encargado de despacho, sin que se haya anunciado un nombramiento definitivo.

“No, él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre. Ahorita Desde el momento en el que él solicitó su licencia del permiso de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la vicefiscalía General”, confirmó Sánchez Kondo.

#ALMOMENTO 🚨| Dámaso Castro dejó de manera formal la Vicefiscalía General de #Sinaloa, según confirmó la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo.



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¿De qué acusan a Dámaso Castro en Estados Unidos?

El nombre de Dámaso Castro Zaavedra fue incluido entre los de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra y el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, además del senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo con las acusaciones estadounidenses, el entonces vicefiscal presuntamente recibía sobornos a cambio de brindar protección a integrantes del grupo criminal y compartir información sobre operativos de seguridad, lo que habría permitido a sus miembros evitar detenciones.

Tras darse a conocer los señalamientos, Castro solicitó una licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente del cargo y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades por las vías legales correspondientes.

En relación con las investigaciones derivadas de los señalamientos estadounidenses, Sánchez Kondo indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre cualquier avance, al tratarse de un asunto de competencia federal.

¿Quién queda al frente de la Vicefiscalía de Sinaloa?

Durante la ausencia de Castro Zaavedra, José Roberto Quiñónez Coronado fue designado encargado de despacho de la Vicefiscalía General del Estado, responsabilidad que continúa desempeñando.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó la renuncia del exfuncionario, pero no anunció una designación definitiva para ocupar la titularidad de esa área.

Detienen a elemento de la Guardia Nacional por feminicidio de agente en Culiacán

En la misma declaración, Sánchez Kondo confirmó que el hombre detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Christian Ziboney, agente de la Guardia Nacional de 34 años, también pertenecía a esa corporación.

La víctima fue localizada sin vida a principios de noviembre en un departamento del sector Alturas del Sur, en Culiacán. Las investigaciones identificaron como principal sospechoso a su pareja sentimental, quien fue detenido tras las indagatorias de la Fiscalía estatal y la colaboración de la Guardia Nacional para proporcionar información sobre su situación y posibles rutas de localización.

El acusado ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva, mientras continúa el procedimiento judicial para determinar su responsabilidad en el feminicidio.

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