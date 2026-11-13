UIF descongela cuentas de Rubén Rocha Moya; ya puede cobrar pensiones de IMSS e ISSSTE

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó mediante un comunicado el desbloqueo de cuentas bancarias del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que pueda disponer de los recursos correspondientes a tres pensiones: una del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una más de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La medida se realizó en cumplimiento de una resolución judicial emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que concedió una suspensión provisional al exfuncionario.

Rocha Moya podrá acceder únicamente a las ministraciones futuras derivadas de sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, así como a los recursos correspondientes a su jubilación en la UAS.

📢 #ComunicadoDePrensa



La UIF da cumplimiento a resolución judicial sobre acceso parcial de recursos a ex funcionario del gobierno de Sinaloa.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, en el marco de… pic.twitter.com/DnBjaPiqhl — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 13, 2026

¿Qué cuentas de Rocha Moya fueron desbloqueadas?

El desbloqueo contempla cuentas bancarias destinadas a recibir los depósitos de sus prestaciones económicas. En ellas se concentran los recursos provenientes de tres instituciones:

ISSSTE: por concepto de pensión por viudez

IMSS: por pensión de cesantía en edad avanzada

Universidad Autónoma de Sinaloa: por jubilación

UIF aclara que no se desbloquearon todos sus recursos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aclaró que la resolución judicial no implica que Rubén Rocha Moya tenga acceso total a sus cuentas bancarias.

La dependencia precisó que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera, permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.

El exgobernador únicamente podrá disponer de los recursos protegidos por la suspensión provisional, mientras continúan las restricciones sobre el resto de su patrimonio financiero.

¿Por qué fueron bloqueadas las cuentas de Rubén Rocha Moya?

El bloqueo de las cuentas de Rocha Moya ocurrió después de que la Unidad de Inteligencia Financiera lo incorporara a la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano, en mayo de 2026.

La medida se produjo en medio de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras estos acontecimientos, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo como gobernador.

Posteriormente, el exmandatario emprendió un procedimiento para impugnar las restricciones financieras y solicitar el acceso a sus recursos.

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