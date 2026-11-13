¿Por qué el Inegi registra más homicidios? Sheinbaum anuncia revisión estado por estado

La presidenta explicó las diferencias entre las cifras. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las diferencias en las cifras de homicidios del Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública responden a las fuentes de información que utiliza cada institución.

Durante su conferencia matutina de este viernes 13 de noviembre, la mandataria informó que el Gobierno federal revisa las discrepancias estado por estado y aseguró que los resultados se darán a conocer.

La explicación ocurre después de que se identificara una diferencia de 5 mil 140 homicidios en los registros de 2025. De ese total, 3 mil 741 corresponden a una brecha que persiste al considerar únicamente las muertes ocurridas durante ese año, según un análisis de Data Cívica.

¿Por qué son diferentes las cifras de homicidios del Inegi y el Secretariado?

Sheinbaum explicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabiliza las víctimas de homicidio reportadas por las fiscalías estatales mediante sus carpetas de investigación.

En cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) utiliza información de certificados médicos y actas de defunción para elaborar sus estadísticas.

La presidenta señaló que ambas instituciones trabajan con fuentes distintas y tienen diferentes tiempos de actualización.

También explicó que las cifras de las fiscalías pueden modificarse después de que ocurre un hecho violento, particularmente cuando una víctima fallece días después.

“Cada semana se hace una revisión porque, por ejemplo, pudo haber habido una persona de una lesión por arma de fuego que llega al hospital y que lamentablemente fallece en días posteriores. Eso debe ser considerado como un homicidio doloso. Entonces cada semana se hace una revisión y al cierre del mes se dan alrededor de 10 días para que las fiscalías puedan dar el dato”, declaró.

De acuerdo con la mandataria, estas actualizaciones forman parte del procedimiento que utiliza el Secretariado para consolidar sus reportes mensuales.

Inegi registró 5 mil 140 homicidios más que el Secretariado en 2025

Las estadísticas definitivas de defunciones correspondientes a 2025, publicadas por el Inegi el 10 de noviembre de 2026, muestran diferencias respecto a los registros de las fiscalías.

Según el análisis de Data Cívica, las cifras fueron las siguientes:

Inegi: 29 mil 488 homicidios registrados durante 2025

Secretariado: 24 mil 348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio

Diferencia total: 5 mil 140 casos

Homicidios ocurridos durante 2025, según Inegi: 28 mil 89

Diferencia al comparar las muertes ocurridas en 2025: 3 mil 741 casos

Una parte de la discrepancia se explica porque el Inegi incorpora defunciones ocurridas en años anteriores, pero registradas durante 2025.

Sin embargo, al considerar exclusivamente las muertes ocurridas en ese mismo año, la diferencia entre ambas fuentes permanece en 3 mil 741 víctimas.

Esto representa una brecha de 15.4% respecto al registro del Secretariado.

Gobierno revisará las diferencias estado por estado

Ante las discrepancias, Sheinbaum informó que se realiza una revisión mediante una mesa de trabajo para identificar las causas de las diferencias entre ambas estadísticas.

El ejercicio contempla analizar los registros de cada entidad federativa y contrastar la información utilizada por las instituciones.

La presidenta señaló que los resultados serán transparentados, aunque no precisó una fecha para presentar las conclusiones.

La revisión deberá permitir identificar qué parte de las diferencias corresponde a los tiempos de actualización, los criterios de clasificación y otras particularidades de los registros.

Hasta el momento, no se ha presentado una conciliación pública que explique los 3 mil 741 casos de diferencia identificados al comparar las muertes ocurridas en 2025.

Diferencia entre cifras de homicidios aumentó respecto a 2024

El análisis de Data Cívica también señala que la discrepancia entre las estadísticas oficiales aumentó respecto al año anterior.

Al considerar únicamente las muertes ocurridas durante cada año, la diferencia relativa entre ambas fuentes pasó de 6% en 2024 a 15.4% en 2025.

Entre las entidades con mayores diferencias destaca el Estado de México, donde el Inegi registró mil 38 homicidios más que los reportados por la fiscalía estatal.

Guanajuato presentó otra de las brechas más amplias, con 775 casos adicionales en los registros del Inegi.

Estos contrastes forman parte de los elementos que deberán analizarse para explicar las diferencias entre los reportes oficiales.

Ambas estadísticas muestran una disminución de homicidios

Pese a las discrepancias en el número de víctimas, las dos fuentes muestran una reducción de homicidios durante 2025 respecto a 2024.

Sin embargo, la magnitud de esa disminución cambia dependiendo de la fuente utilizada.

De acuerdo con Data Cívica, los registros del Inegi muestran una reducción de aproximadamente 14.2%, mientras que los datos del Secretariado reflejan una disminución de 21.4%.

La diferencia es relevante porque ambas estadísticas se utilizan para evaluar la evolución de la violencia homicida en México.

La revisión anunciada por Sheinbaum buscará esclarecer las discrepancias entre los registros, particularmente los casos que no se explican únicamente por la incorporación de defunciones de años anteriores.

Por ahora, el Gobierno federal mantiene pendiente la presentación de los resultados del análisis estado por estado.

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