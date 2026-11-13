Papa León XIV se reúne con víctimas de abusos cometidos por integrantes de la Iglesia en Perú

Papa León XIV está en Perú. Foto: AFP

El Papa León XIV se reunió, en Lima, Perú, con seis personas que denunciaron abusos cometidos por integrantes del clero y organizaciones religiosas, algunas vinculadas al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

El encuentro duró más de una hora y se realizó en la Nunciatura Apostólica, embajada del Vaticano en Perú. De acuerdo con la Santa Sede, el pontífice escuchó personalmente las historias de sufrimiento de las víctimas y habló con ellas sobre las acciones necesarias para impulsar cambios y reparar las agresiones.

León XIV pide verdad, justicia y reparación para las víctimas

Horas antes de la reunión, durante un discurso ante los obispos peruanos, el Papa León XIV llamó a responder a los abusos cometidos por miembros del clero o en el entorno de la Iglesia con “la verdad, con justicia, con perdón, con reparación”.

En un comunicado, el Vaticano explicó que durante el encuentro se reflexionó sobre la importancia de escuchar a las víctimas, buscar la verdad, ofrecer vías de sanación y crear ambientes seguros.

Las principales acusaciones de abusos sexuales en Perú están relacionadas con el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización ultraconservadora de laicos y sacerdotes disuelta por orden del Papa Francisco en abril de 2025.

La agrupación reconoció que integrantes de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores de edad y 10 adultos entre 1975 y 2002.

Víctimas piden reparación integral

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un canal de escucha para recibir denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos, con el objetivo de establecer indemnizaciones mediante los bienes incautados al Sodalicio.

Renzo Orbegozo, víctima de la organización, señaló que los afectados necesitan una compensación integral, que incluya apoyo psicológico, médico, reinserción social y ayuda económica.

El Papa León XIV, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, dio continuidad a las investigaciones impulsadas por Francisco contra la agrupación.

Papa León XIV denuncia violencia contra las mujeres

Durante una intervención en las afueras de la Catedral de Lima, el pontífice también criticó la violencia contra las mujeres y la persistencia de una mentalidad machista en la sociedad.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres”, Papa León XIV

La gira de León XIV por Sudamérica, que incluyó Uruguay y Argentina, llegó a su última etapa en Perú, país donde vivió casi dos décadas.

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