Bobby Pulido le dice adiós a la música tras ganar en los Latin Grammy 2026: “Me voy lleno de gratitud”

Bobby Pulido ganó su tercer Latin Grammy. Foto: AFP

Bobby Pulido ganó el Latin Grammy 2026 por Mejor Álbum de Música Tejana y, tras recibir el galardón, anunció su retiro de la música.

El anuncio llega después de que el músico ganó las elecciones para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Fue durante su discurso en la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy cuando, además de agradecer a los productores del álbum “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, así como a su esposa y mánagers, anunció que dejará su carrera musical.

“Les quiero decir que yo me retiro de la música y me lleno, me voy lleno de gratitud, mucho amor, la música es algo bien bonita, la verdad. Y tengo mucho, mucho orgullo de ser de Texas y ser tejano y representar esa música. La música tejana está en muy buenas manos, tenemos muchísimo talento, talento joven, talento como Jay Pérez, Destiny Navarra, todos los que están aquí”. Bobby Pulido

Finalmente, Bobby Pulido se despidió de sus seguidores y adelantó que ahora utilizará su voz para una nueva responsabilidad, representar a los habitantes del Distrito 15 de Texas.

“Muchas gracias, los quiero mucho y los vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa. Gracias”, destacó.

¡Felicidades! @bobbypulido425 Mejor Álbum de Música Tejana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/e39HDhTISH — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026

Bobby Pulido representará al Distrito 15 de Texas a partir de enero de 2027

El triunfo de Bobby Pulido en las elecciones legislativas del pasado 4 de noviembre le permitirá representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de vencer a la republicana Monica De La Cruz.

El cantante obtuvo el 62% de los votos y ocupará el escaño a partir de enero de 2027. Durante su campaña, planteó abordar temas como inmigración, economía y salud, con el compromiso de representar a los habitantes de su distrito.

De “Desvelado” a tres Latin Grammy: la trayectoria musical de Bobby Pulido

Bobby Pulido comenzó su carrera musical en 1995, durante el auge de la música tejana. Su canción “Desvelado” se convirtió en uno de sus temas más reconocidos y lo posicionó dentro de este género.

A lo largo de su trayectoria lanzó distintas producciones y canciones como “Se Murió de Amor”, “Le Pediré” y “Enséñame”, con las que consolidó su lugar en la música regional tejana.

El artista acumula tres premios Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana.

Anteriormente ganó en 2022 con el disco “Para Que Baile Mi Pueblo” y en 2025 con “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)”.

Con este reconocimiento y su próxima llegada al Congreso estadounidense, Bobby Pulido cierra una etapa de más de tres décadas en la música para comenzar una nueva faceta en la política.

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