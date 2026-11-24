La detención del “Chapo Isidro” en Guasave, Sinaloa, estuvo acompañada de una serie de hechos violentos que se extendieron durante el viernes, sábado y domingo. Para el periodista Javier Solórzano, lo ocurrido evidenció la capacidad de reacción de los grupos criminales y el control territorial que mantienen en distintas zonas del país.

En su espacio de opinión, el comunicador señaló que estos acontecimientos representan un capítulo más de la lucha contra los cárteles de la droga, organizaciones que, consideró, mantienen una relación con el poder político y encuentran su origen también en el consumo de estupefacientes.

Guasave y la reacción del crimen organizado

Solórzano describió lo sucedido en Guasave como una especie de repetición del llamado culiacanazo, debido a la respuesta de los grupos criminales ante la detención de un objetivo prioritario.

“Lo que sucedió en Guasave fue auténticamente la toma del cártel, de la gente del cártel del narcotráfico, de la delincuencia organizada de la ciudad”, expresó.

¿La detención cambiará la violencia en Sinaloa?

Otro de los puntos abordados fue el impacto que tendrá la captura del “Chapo Isidro” en la situación de seguridad de Sinaloa.

Solórzano consideró que el operativo no necesariamente modificará el panorama de violencia, debido a la confrontación que existe entre Los Chapitos y Los Mayitos.

“¿Va a cambiar la situación en Sinaloa? Todo indica que no”, señaló al explicar que la entidad enfrenta un problema que va más allá de la detención de un solo personaje.

Reacomodo de los cárteles, otro desafío

Finalmente, el periodista advirtió que uno de los asuntos pendientes será identificar quién podría ocupar el lugar de los liderazgos criminales afectados por los operativos.

Para Solórzano, las detenciones representan golpes importantes, pero no necesariamente terminan con las estructuras del narcotráfico.

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