Pese a 12 visitas de García Harfuch, la violencia continúa en Sinaloa

Desde septiembre de 2024 cuando estalló laguerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, en ese estado han perdido la vida 3 mil 474 personas. Durante esta crisis, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, ha visitado Sinaloa en 12 ocasiones para supervisar operativos.

Visitas de Harfuch en Sinaloa no han frenado la ola de violencia

Ayer lunes 9 de noviembre, se registró la visita número 12, esta vez a Mazatlán donde se registraron 112 muertes violentas en octubre, frente a 65 en septiembre.

Harfuch anunció el despliegue de cuatro mil 200 elementos adicionales de la guardia nacional. Sin embargo, sigue sin ser suficiente.

“Desgraciadamente, no basta con que venga Harfuch o no. Lo que necesitamos es que las estrategias sean orientadas para la protección del ciudadano”, declaró Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa.

Despliegue de elementos federales tampoco es suficiente

Hasta la fecha, han sido desplegados más de 20 mil elementos de la federación, y de ellos 10 mil actualmente se concentran en Mazatlán.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública admite que el despliegue federal no puede sustituir el fortalecimiento de las policías locales.

“De ahí entonces que este despliegue no es para siempre. En algún momento estallará alguna emergencia en otro lugar de la República Mexicana, en otra región y nos quedamos muy desprotegidos y no desarrollamos nuestras propias capacidades”. Miguel Enrique Calderón Quevedo, coordinador general del CESP.

Violencia afecta la educación en Sinaloa

La inseguridad también afecta a la educación, de hecho, Sinaloa es el único estado donde los teléfonos celulares son admitidos en clases, ante una posible emergencia.

En la primaria Sócrates, de Culiacán, su director advierte sobre las consecuencias de la violencia.

“Les pedimos que como autoridades cumplan con el deber que les toca que les ha sido encomendado y que las estrategias pues sean sobre todo en este sentido, porque imagínate, incomunicado en el caso de los niños que mantenemos contacto con los papás, pero aparte sin seguridad, pues se vuelve complejo”, Víctor Manuel Aispuro, director de la Escuela Primaria Estatal Sócrates.

La economía también resiente la crisis

Coparmex estima cerca de 28 mil empleos formales perdidos y 6 mil 500 registros patronales cerrados.

“No estamos percibiendo nuestras ganancias como otros años, la verdad, cada vez las temporadas son menos las ganancias”, Nayeli Irineo, comerciante de Culiacán

A más de dos años del inicio de la disputa criminal, la presencia de fuerzas federales no ha logrado detener la violencia ni sus consecuencias para miles de familias sinaloenses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.