Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra: requisitos y fechas

Beca para universitarios. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Los alumnos de universidad que viven en comunidades lejanas de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas ya pueden registrarse en la Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra este 2026.

Dicho programa gubernamental entrega mil 900 pesos bimestrales durante los diez meses de cada ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por periodo vacacional.

De igual forma, la beca puede repetirse por un máximo de 40 meses, es decir, los cuatro años que dura una licenciatura en promedio, de acuerdo con su portal oficial.

Está enfocada a estudiantes de hasta 29 años cumplidos que estudien en instituciones públicas consideradas como susceptibles de atención.

Actualmente, este apoyo solo está disponible en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

¿Cuándo se puede solicitar la Beca para el Transporte Gertrudis Bocanegra 2026?

El periodo de registro de la Beca para el Transporte Gertrudis Bocanegra estará abierto del 21 al 30 de septiembre de 2026.

¿Qué documentos se necesitan?

Para comenzar el registro, los estudiantes deben tener disponibles:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución educativa.

de la institución educativa. Comprobante de domicilio digitalizado y con una antigüedad no mayor a tres meses.

Los documentos deben digitalizarse en formato PDF o JPG para realizar la solicitud.

Si el estudiante es menor de edad

Además de los sus datos y documentos, el alumno deberá proporcionar la siguiente información de su madre, padre, tutora o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico, en caso de contar con él.

Identificación oficial digitalizada.

Paso a paso para el registro

Comprueba que tu escuela pueda recibir la beca: Consulta el CCT de tu institución en el buscador oficial de escuelas de la Beca Gertrudis Bocanegra. Entra al portal de la Beca Gertrudis Bocanegra: Accede con tu Llave MX al sitio oficial si tu institución participa. Registra tus datos escolares: Captura la CCT de tu escuela, busca el plantel proporciona los datos correspondientes a tu turno, periodo y grado, registra la información de tu domicilio y carga la demás información. Finaliza la solicitud: Descarga y conserva el comprobante de registro. La información será enviada a una etapa de validación antes de continuar con el proceso. Recibe tarjeta: La Coordinación Nacional informará en escuelas y canales oficiales cuándo se entregarán las tarjetas del Bienestar.

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