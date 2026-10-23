“Viernes Garnachero”: 41 años de tradición y sabor con tacos de cabeza adobada en el Ajusco

Este “Viernes Garnachero”, nos fuimos hasta el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, para probar unos tacos de cabeza adobada que llevan 41 años conquistando paladares.

En la esquina de las calles Halachó y Calkiní, en la colonia Héroes de Padierna, encontramos este puesto que se ha convertido en una parada para quienes buscan unos buenos tacos.

La señora Noemí y su hija Hilda Saucedo nos recibieron con mucho cariño y nos compartieron un poco de la historia de este negocio familiar.

Tacos de cabeza adobada con 41 años de tradición

Prueba los ricos “tacos de bolsa”. Foto: Uno TV

Aunque antes estaban del otro lado, sobre la carretera Picacho-Ajusco, llevan años preparando sus tacos en el mismo local. Su especialidad son los tacos de cabeza adobada, que puedes pedir de cachete, ojo, sesos, lengua o surtida.

También tienen opciones de bistec, longaniza y campechanos, pero los de cabeza son los que les han dado fama entre sus clientes.

¿Por qué les dicen tacos de bolsa?

Una de las particularidades de estos tacos es que también los conocen como tacos de bolsa, porque los cubren con plástico durante su preparación. De esta manera, se cocinan al vapor y conservan una textura suave.

Además, no se sienten tan grasosos como otras preparaciones, por lo que son una alternativa para quienes buscan disfrutar unos buenos tacos sin tanta grasa. ¡Hasta quienes andan cuidando la alimentación pueden encontrar aquí una opción para darse un gusto!

¿Dónde probar estos tacos en el Ajusco?

Si quieres conocer este lugar con más de cuatro décadas de tradición, lánzate a la calle de Halachó, esquina con Calkiní, en la colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La señora Noemí e Hilda Saucedo te esperan con sus tacos de cabeza adobada y otras opciones para quitarte el antojo.

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