En Pomuch limpian los huesos de sus difuntos para recibirlos en el Día de Muertos

La práctica es conocida como Choo Ba’ak. Foto: Kattia Espinosa

En Pomuch, Campeche, el Día de Muertos se adelanta y cada año sorprende a quienes lo viven por primera vez. Familias acuden al cementerio para limpiar, uno por uno, los huesos de sus seres queridos.

Aunque sus abuelos fallecieron hace más de 90 años, Doña Leonilda los sigue visitando y así los “baña”, de acuerdo a la tradición.

“En ningún lado se limpian lo entierran y ya estuvo en cambio nosotros lo sacamos y lo limpiamos, a los 3 años así lo limpiamos lo ponemos en su osario y dentro de un año lo venimos a cambiar su mantel así nos acostumbramos”. Leonilda Poot, vecina de Pomuch.

Los restos son retirados cuidadosamente de sus cajas, se limpian y acomodan sobre telas limpias, como una forma de prepararlos para su regreso.

“Tengo entendido que esa es la ropa del difunto por eso año con año venimos a cambiarle su ropa en esa manita después de que se haga la limpieza, ahí se van a comprando los huesos en una cajita y la manta ahí , según tengo entendido es como la ropa nueva de los difuntos”, Jorge Puc, vecino de Pomuch.

La práctica es conocida como Choo Ba’ak y comienza desde mediados de octubre para tener todo preparado para el 31 de octubre y los primeros días de noviembre.

En Pomuch, la muerte no es una despedida definitiva, es un acto de memoria, respeto y cariño que se transmite de generación en generación.

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