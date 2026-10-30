Volar en México es caro

Volar en avión en México puede resultar más costoso que en otros países debido a la carga de impuestos que se aplica al transporte aéreo. De acuerdo con la analista Alicia Salgado, entre 60 y 65% del precio de un boleto corresponde a contribuciones fiscales, situación que también pone en entredicho el aprovechamiento de los recursos recaudados para mejorar los aeropuertos nacionales.

En su colaboración, Salgado señala que México se encuentra entre los países con los costos más elevados para viajar en avión dentro del grupo de naciones cuyas aerolíneas forman parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Impuestos encarecen los boletos de avión en México

La analista cuestiona que, pese a los recursos obtenidos mediante los cobros al sector aeronáutico, no se reflejen mejoras suficientes en la infraestructura aeroportuaria ni en las condiciones para los pasajeros.

Entre los temas que destaca se encuentra la propuesta de incrementar 10% los derechos de aeronavegación, un cobro que no solamente se aplica a los aviones comerciales, sino también a otras aeronaves, incluidos los drones.

Ante este panorama, plantea: “¿Por qué si hay recursos suficientes no se destinan a mejorar los usos aeroportuarios, todos los aeropuertos, a construirlos mejor y más accesibles, a facilitar el acceso a miles de personas en menor costo?”

Salgado también considera que México necesita fortalecer su conectividad aérea nacional. Aunque cuenta con conexiones internacionales hacia distintos continentes, señala que existen dificultades para comunicar algunas regiones del país mediante vuelos directos.

Como ejemplos menciona posibles conexiones entre Sonora y Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz, así como Oaxaca y Acapulco, Guerrero. Explica que algunos aeropuertos administrados por el Estado tienen una capacidad limitada para recibir aeronaves de mayor tamaño.

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