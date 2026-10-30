¿Abren los bancos el lunes 2 de noviembre por Día de Muertos?
La Comisión Nacional Bancaria tiene su propio calendario de días inhábiles.
Las sucursales de los bancos estarán cerradas el próximo lunes 2 de noviembre por el Día de Muertos 2026, aunque la fecha no es considerada como día de descanso obligatorio por la ley.
Las instituciones de crédito deberán cerrar sus sucursales y suspender sus operaciones presenciales.
El Día de Muertos no es considerado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, forma parte del calendario de días inhábiles del sector financiero publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El cierre de los bancos no significa que todas las operaciones bancarias estén suspendidas el 2 de noviembre de este 2026.
¿Qué operaciones bancarias puedo hacer el Día de Muertos?
- Cajeros automáticos: Retiro de efectivo y operaciones disponibles, como depósitos y pagos
- Aplicaciones y banca por internet: Consultar saldos, movimientos y realizar operaciones desde dispositivos electrónicos
- Transferencias SPEI: El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios opera las 24 horas, todos los días del año. Permite enviar y recibir transferencias electrónicas también durante días inhábiles
La disponibilidad de algunas operaciones adicionales puede variar según el banco y el tipo de servicio.
¿Cuáles son los días en que cierran los bancos durante 2026?
- 1 de enero: Año Nuevo
- 2 de febrero: primer lunes del mes, en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución
- 16 de marzo: tercer lunes del mes, en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez
- 2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 16 de septiembre: Día de la Independencia
- 2 de noviembre: Día de Muertos
- 16 de noviembre: tercer lunes del mes, en conmemoración del 20 de noviembre, inicio de la Revolución mexicana
- 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario
- 25 de diciembre: Navidad
Además, las entidades financieras deberán cerrar los sábados y domingos, conforme a las disposiciones.
¿Qué otras actividades se suspenden el 2 de noviembre por Día de Muertos?
A diferencia de los trabajadores de bancos, el 2 de noviembre es un día hábil para cualquier otro empleado, por lo que cualquier día de asueto queda a disposición de las empresas este 2026. Por ello, tampoco recibirán un pago doble si laboran, como en otros días inhábiles.
En cambio, no habrá clases en las escuelas de educación pública, como parte del megapuente que inició este viernes. Retomarán actividades el martes 3 de noviembre.
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