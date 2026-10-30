¿Fuego amigo contra Guadalupe Taddei en filtración de videos de París?

La periodista Martha Anaya cuestionó el papel de Morena en la situación de Guadalupe Taddei, al señalar que el partido fue quien la empoderó y le otorgó facultades que, desde su perspectiva, derivaron en excesos.

En su colaboración para UnoTV, mencionó los señalamientos por presuntos conflictos de interés, corrupción y sobornos, y puso en duda que una investigación que supuestamente llevaba dos años dentro del INE no hubiera salido antes a la luz. “¿Por qué si desde hace dos años se estaba investigando y ya se sabía de sus excesos, de sus conflictos de interés, de las corruptelas que se estaban dando? ¿Por qué hasta este momento se decidió actuar?”, preguntó.

Martha Anaya también cuestionó por qué Morena dejó de respaldar a Guadalupe Taddei, mientras que, según su planteamiento, otros integrantes del partido continúan recibiendo protección. Asimismo, puso en duda el origen de los videos de París relacionados con la funcionaria y su entorno: “¿Quién lo filtró? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Es fuego amigo? ¿Se robaron la información? ¿De dónde salió?”.

Para la periodista, la situación todavía tiene interrogantes sin resolver, pues, aunque consideró que Guadalupe Taddei se expuso a los cuestionamientos, insistió en que debe explicarse qué ocurrió detrás de la decisión de dejar de respaldarla.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.