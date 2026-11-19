Detenidos por autorrobo de nómina. Foto: FGJE Sonora

Una mujer intentó robar más de 93 mil pesos de una nómina y reportó el dinero como perdido durante un asalto con violencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora descubrió que todo se trataba de un engaño y detuvo a la señora, además de dos de sus cómplices.

Simulan robo en Sonora para quedarse con más de 93 mil pesos de una nómina

El pasado 13 de noviembre, una señora reportó el robo de 93 mil 833 pesos de la nómina de una empresa durante un asalto con violencia, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Durante las investigaciones, la FGJE se percató de varias inconsistencias en el testimonio de la presunta víctima, además se verificó que no existían robos con características similares en Hermosillo. También descubrieron que la mujer que reportó el asalto tenía antecedentes penales.

La Fiscalía tampoco encontró alguna grabación del robo del dinero. Basándose en lo anterior se determinó que el robo había sido simulado.

Caen 3 por fingir robo de una nómina en Sonora

La mujer, su hijo y un sobrino, habrían participado en la simulación del asalto para quedarse con los más de 93 mil pesos. Los tres fueron detenidos y han sido identificados como Daniel Arturo “N”, Luis Fernando “N” y Carolina “N”.

Los tres detenidos fueron imputados ante un Juez por su probable responsabilidad en los delitos de falsedad ante la autoridad pública, asociación delictuosa y robo. A los tres se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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