Nacionalidad Única es declarada constitucional por Diputados y Senadores; queda a un paso de entrar en vigor

Diputados pasan reforma de Nacionalidad Única al Ejecutivo. Foto: Cuartoscuro

La reforma de Nacionalidad Única, que impedirá que personas con doble nacionalidad ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo federal y de los poderes ejecutivos estatales, fue declarada constitucional este martes por la Cámara de Diputados, luego de obtener el respaldo de la mayoría de los congresos locales del país.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, la Mesa Directiva realizó la declaratoria de constitucionalidad de las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

“Declara reformados y adicionados los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad Única para el ejercicio de la titularidad de los poderes Ejecutivo Federal y locales, pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”, señaló el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

La reforma queda a un paso de entrar en vigor

Con la declaratoria emitida por el Congreso de la Unión, el proceso legislativo prácticamente quedó concluido.

El siguiente paso será el envío del decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, trámite necesario para que las modificaciones entren formalmente en vigor.

La reforma establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputados inician discusión de cuatro reformas presidenciales

Tras concluir la declaratoria de constitucionalidad, el Pleno de la Cámara de Diputados comenzó el análisis de cuatro iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dictámenes puestos a discusión son:

Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Reformas a la Ley Aduanera.



Modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor , en materia de responsabilidad secundaria de proveedores de servicios de internet.

, en materia de responsabilidad secundaria de proveedores de servicios de internet. Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Prevén varias jornadas de debate

La Cámara de Diputados prevé discutir estos dictámenes en sesiones que podrían extenderse durante varios días.

De acuerdo con la programación legislativa, los debates podrían continuar entre este martes, miércoles e incluso prolongarse hasta el jueves, debido al volumen de reformas enviadas por el Ejecutivo.

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