Morena expulsó a alcalde de Suchiapa, Chiapas, informa Ariadna Montiel: “No somos tapadera de nadie”

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena. Foto: Cuartoscuro

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que el partido expulsó al alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, detenido como parte de la Operación Enjambre en el estado.

La dirigente explicó que Morena revisa la actuación de sus militantes y aplica sanciones cuando detecta casos que considera contrarios a los principios del movimiento. Entre las medidas mencionó la suspensión de derechos y la expulsión.

Morena expulsa a Jorge Lorenzo Lara Cordero

Montiel Reyes señaló que el partido actúa cuando conoce casos que involucran a sus militantes.

“Cuando detectamos, conocemos alguna condición de esta naturaleza, actuamos inmediatamente con la expulsión o la sanción debida a las y los militantes”. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena.

También afirmó que Morena no busca encubrir a sus integrantes.

“Nosotros no somos ni tapadera de nadie, ni cubrimos a nadie”. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena.

Como ejemplo, mencionó el caso de Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa, Chiapas, quien fue expulsado del partido.

“Revisamos si tiene alguna militancia con nosotros y si es el caso, expulsamos a la persona”. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena

Morena también suspende derechos de militantes

Ariadna Montiel explicó que las sanciones no se aplican únicamente en casos relacionados con investigaciones de fiscalías.

También mencionó el caso de un diputado de Morena en Nuevo León que se ausentó de una sesión de la Comisión Anticorrupción en la que se iba a discutir un tema relacionado con el gobernador Samuel García.

De acuerdo con lo expuesto, Morena decidió suspenderle sus derechos partidistas.

Otro diputado también estuvo involucrado en el caso, aunque no estaba afiliado a Morena.

Morena crea lista para evitar nuevas candidaturas

Montiel Reyes señaló que el partido creó una lista de personas que no militan en Morena, pero ocupan cargos bajo sus siglas y tienen actuaciones que la dirigencia considera indebidas.

La intención, explicó, es que esas personas no vuelvan a ser candidatas de Morena en procesos electorales o para otro tipo de representación política.

También indicó que algunos asuntos llegan directamente a la Comisión de Honestidad, desde donde se revisan los casos internos.

Además, señaló que Morena dará seguimiento a la actuación de diputados, presidentes municipales, gobernadores y otros representantes.

Los aspirantes que participen en las siguientes etapas de los procesos internos también deberán cumplir con cursos y talleres de formación política.

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