Christa Pike está consciente y hablando tras intento de ejecución, según sus abogados

Christa Pike está consciente y hablando, según sus abogados. Foto: Cuartoscuro/AFP

Christa Pike, reclusa de Tennessee que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal, está consciente y puede hablar mientras permanece hospitalizada, informaron sus abogados este martes.

De acuerdo con Associated Press (AP), los abogados de Pike señalaron que la mujer continúa recibiendo atención médica luego de sobrevivir al procedimiento de ejecución realizado la semana pasada en Tennessee.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital”, señalaron sus abogados en un comunicado.

La defensa agregó que Pike sufrió lesiones graves en los brazos y permanece esposada y atada a una cama mientras continúa su recuperación.

Sus abogados indicaron que su pronóstico todavía es incierto y anticiparon un proceso de recuperación prolongado. Esta declaración representa el primer indicio público de una mejoría en el estado de salud de Pike desde que fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville a un hospital externo.

Christa Pike sobrevivió a intento de ejecución con inyección letal en Tennessee

Christa Pike, quien fue condenada por el asesinato de un compañero de escuela hace aproximadamente tres décadas, sobrevivió al intento de ejecución realizado por el estado de Tennessee después de recibir dos dosis de pentobarbital.

El procedimiento tenía como objetivo convertirse en la primera ejecución de una mujer en Tennessee en dos siglos. Sin embargo, después de que el procedimiento no concluyera como estaba previsto, Pike fue trasladada en ambulancia desde la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, hacia un hospital.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, ordenó una investigación independiente sobre el procedimiento y suspendió otras ejecuciones previstas.

“La ejecución pendiente que estaba programada no se llevará a cabo este año”, anunció Lee.

La declaración se produjo en referencia a la ejecución de Gary Wayne Sutton, prevista para el 3 de diciembre.

Christa Pike fue trasladada a un hospital tras el intento fallido de ejecución

Después del procedimiento, las autoridades no habían informado públicamente cuál era el estado de salud de Christa Pike ni habían explicado con detalle qué ocurrió durante el intento de ejecución. Tampoco se han dado a conocer públicamente las circunstancias que permitieron que Pike sobreviviera después de recibir las dos dosis de pentobarbital.

La defensa también agradeció a los socorristas y al personal médico que atendió a Pike después del procedimiento.

“Trataron a Christa como a un ser humano y le brindaron una atención excepcional”, señalaron sus abogados.

El Departamento de Corrección de Tennessee aseguró, mediante un comunicado, que durante el procedimiento se siguieron los pasos establecidos en el protocolo estatal. Mientras tanto, sus abogados señalaron que Pike continúa bajo atención médica y que su recuperación será prolongada debido a las lesiones que sufrió.

Por ahora, el pronóstico de Pike continúa siendo incierto, aunque sus abogados confirmaron que está consciente y puede comunicarse.

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