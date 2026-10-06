Chilaquiles en nogada y pipián: dos sabores que reinventan un clásico mexicano

Chilaquil Haus reinventa un clásico de la cocina mexicana Foto: UnoTV

Los chilaquiles son uno de los clásicos de la gastronomía mexicana, pero en Chilaquil Haus puedes encontrar diversas versiones, incluso algunas que pueden ser como postre.

Por eso es que nos dimos cita en el lugar para probar los chilaquiles en nogada y los chilaquiles de pipián rojo, dos platillos que parten de la misma base, pero cada uno ofrece una experiencia diferente.

Los chilaquiles en nogada son los que más sorprenden, pues gracias a su salsa cremosa y dulce hacen que por momentos se sientan casi como un postre, sobre todo al ser tortillas de harina.

La nogada cambia por completo lo que normalmente esperamos de unos chilaquiles y crea un contraste interesante con la textura de los totopos.

Por otro lado, están los chilaquiles de pipián rojo, una opción salada y con sabores mucho más cercanos a la cocina tradicional mexicana.

Cabe señalar que ambos son muy buenos y se acompañan perfectamente con un café, por lo que incluso vale la pena pedirlos para compartir y probar el contraste entre los dos.

Una receta que comenzó con la abuela

La propuesta de Chilaquil Haus no nació únicamente de experimentar con ingredientes, pues detrás existe una historia familiar.

El restaurante tiene ya cuatro años y todo surge con la idea de una madre que comenzó a llevar a los chilaquiles algunos de los guisados que había aprendido de su propia madre, originaria de Michoacán.

Uno de ellos fue precisamente el pipián rojo. Antes de convertirse en salsa para chilaquiles, la familia lo comía como un guisado acompañado de frijoles, arroz y tortillas, pero con el tiempo decidieron probarlo sobre totopos y la combinación terminó funcionando.

Los chilaquiles en nogada, por ejemplo, surgieron como un platillo de temporada, pero pueden permanecer mientras la gente continúe pidiéndolos, mientras que los de pipián rojo todavía no forman parte oficialmente del menú, aunque ya se ofrecen a los comensales y se contempla incluirlos en la nueva carta.

Chilaquil Haus se encuentra en Don Luis 108, Nativitas. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas y los domingos de 9:00 a 14:30 horas. También cuenta con servicio a domicilio en aproximadamente tres kilómetros a la redonda mediante apps de envíos.

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