Presidentes de la edición 2026. Foto: AFP.

México ha aprovechado el foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para mejorar su relación económica y diplomática. Aunque los esfuerzos se mantienen, el país tuvo una mayor asistencia en los sexenios anteriores. A 33 años de ser país miembro, con Claudia Sheinbaum, el gobierno apuesta a un mayor intercambio tecnológico y una apertura a las inversiones.

Desde su incorporación en 1993, México ha participado en iniciativas comerciales, encuentros bilaterales y mecanismos de cooperación de APEC. El país será sede de la cumbre en 2028, siendo la segunda ocasión en que funge como anfitrión del foro, después de organizarlo en 2002.

En los últimos años, la agenda del gobierno de México en la APEC también ha incorporado objetivos de atracción de inversiones y cooperación tecnológica, particularmente durante la participación de Claudia Sheinbaum en 2026.

Los sexenios sexenios sostuvieron más encuentros bilaterales en la cumbre, con un promedio de 19 reuniones en las seis ediciones anuales del foro por sexenio. Con Andrés Manuel López Obrador, disminuyeron considerablemente.

Cabe destacar que una mayor cantidad de reuniones no equivale a más resultados favorables para el país, pues estos dependen del tipo de acuerdos alcanzados.

Algunos de los principales países con los que México ha intentado fortalecer sus lazos en las distintas ediciones de la cumbre son China, Indonesia, Tailandia, Australia y Estados Unidos.

México en la APEC a través de los sexenios

México se incorporó a la APEC el 17 de noviembre de 1993, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como parte de la estrategia para diversificar las relaciones económicas y comerciales, un año antes del Tratado de Libre Comercio que cambió la economía mexicana.

Con Ernesto Zedillo, México participó en las reuniones de líderes, estrechando relaciones con China, Indonesia y Australia, entre otros.

En 1998, el presidente priísta ofreció a México como sede del mecanismo en 2002; sin embargo, esto se concretó durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el país organizó más de 100 encuentros. El primer presidente panista se enfocó en una cooperación económica y técnica y en la reducción de costos para operaciones comerciales.

Con Felipe Calderón, el país siguió participando en las reuniones de líderes y en los espacios de cooperación del mecanismo. El mandatario acudió en la edición 2010, celebrada en Japón, con el objetivo de revisar los avances de APEC y fortalecer los vínculos.

En 2012, la Secretaría de Economía indicó que el comercio de México con las economías de la APEC fue por 625 mil millones de dólares, lo que representó el 84% de su intercambio total con el mundo. Además, dichas economías concentraron el 73% de la inversión extranjera directa recibida por México durante ese año.

Ya con Enrique Peña Nieto, la misión fue integrar al país en las economías de la región, participando en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

En 2015, el mandatario propuso institucionalizar el diálogo entre APEC y la Alianza del Pacífico con grupo de trabajo que impulsara la cooperación en integración económica, la participación de las pymes en cadenas globales de valor y el desarrollo de capital humano.

Durante 2023, Andrés Manuel López Obrador mantuvo su participación a través del gabinete y diplomáticos.

En cambio, en la última cumbre, Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante empresarios y diálogo con varios presidentes, incluido Xi Jinping, sobre oportunidades de inversiones, cooperación en tecnología, energías limpias, agricultura, salud y gestión de agua.

Los objetivos de México en la APEC

1993 – 2002 (PRI) : incorporación al mecanismo y primeros lazos para diversificar las relaciones económicas y comerciales.

: incorporación al mecanismo y primeros lazos para diversificar las relaciones económicas y comerciales. 2003 – 2012 (PAN) : iniciativas de facilitación comercial; cooperación económica; fortalecimiento institucional; programas de capacitación y desarrollo de empresas; revisión de avances de la APEC; fortalecimiento de vínculos políticos,económicos y de cooperación con Asia-Pacífico.

: iniciativas de facilitación comercial; cooperación económica; fortalecimiento institucional; programas de capacitación y desarrollo de empresas; revisión de avances de la APEC; fortalecimiento de vínculos políticos,económicos y de cooperación con Asia-Pacífico. 2013 – 2018 (PRI) : integrar al país en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico; institucionalizar el diálogo entre APEC y la Alianza del Pacífico; integración económica; participación de Pymes en cadenas globales de valor y desarrollo de capital humano.

: integrar al país en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico; institucionalizar el diálogo entre APEC y la Alianza del Pacífico; integración económica; participación de Pymes en cadenas globales de valor y desarrollo de capital humano. 2019 – 2026 (Morena): Propuesta de Tren Interoceánico para fortalecer la conectividad comercial con Asia-Pacífico; apertura a las inversiones; cooperación en tecnología, energías limpias, agricultura, salud y gestión del agua.

Presidentes mexicanos que no acudieron a las cumbres

Entre 1993 y 2026, México ha participado en 34 encuentros de la APEC desde que es miembro, de acuerdo con una revisión a información pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

No siempre se ha contado con la presencia del presidente en turno. En distintas ediciones, el país ha sido representado por secretarios de Estado, integrantes del gabinete o diplomáticos.

De acuerdo con la revisión de los registros públicos disponibles, se identifican al menos siete ocasiones en las que el mandatario mexicano en turno no asistió a la cumbre, aunque el país contó con representación oficial.

Ausencias presidenciales

Vicente Fox: 1

Felipe Calderón: 1

Enrique Peña Nieto: 1

Andrés Manuel López Obrador: 3

Claudia Sheinbaum: 1

En el caso de López Obrador, el gobierno mexicano envió representación a la APEC, sin que él acudiera personalmente en 2020, 2021 y 2022.

¿En qué sexenio hubo más encuentros bilaterales?

De igual forma, la información pública muestra que hubo una mayor cantidad de encuentros bilaterales durante algunos de los sexenios anteriores, particularmente con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos históricos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos son el mínimo de países con los que México se ha reunido en las ediciones de la APEC:

Ernesto Zedillo (1994 – 2000)

China.

Indonesia.

Filipinas.

Malasia.

Australia.

Nueva Zelanda.

Singapur.

Tailandia.

Vicente Fox (2000-2006)

China

Corea del Sur.

Indonesia.

Singapur.

Tailandia.

Malasia.

Japón.

Vietnam.

Chile.

Estados Unidos.

Australia.

Nueva Zelanda.

Felipe Calderón (2006-2012)}

China.

Japón.

Malasia.

Singapur.

Vietnam.

Nueva Zelanda.

Canadá.

Hong Kong.

Filipinas.

Corea del Sur.

Australia.

Indonesia.

Estados Unidos.

Tailandia.

Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Canadá.

Singapur.

Hong Kong.

China.

Filipinas.

Nueva Zelanda.

Corea del Sur.

Australia.

Malasia..

Estados Unidos.

Japón.

Vietnam.

Indonesia.

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

Estados Unidos.

China.

Canadá.

En 2021, México fue representado por la entonces secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en la reunión virtual de líderes. Sin embargo, el gobierno federal no ofrece información pública sobre reuniones bilaterales, salvo encuentros de Marcelo Ebrard como canciller con funcionarios y diplomáticos de esos tres países.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la participación de México en las cumbres de APEC se desarrolló principalmente a través de las sesiones plenarias y ministeriales del foro

Claudia Sheinbaum (2024- 2026)

Singapur.

Estados Unidos.

China.

Canadá.

Vietnam.

Australia.

Fondo Monetario Internacional.

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