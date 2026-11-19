Relación México – Perú

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con su similar de Perú, Keiko Fuijimori, en el foro APEC donde abordaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Programas sociales 2027

El Gobierno de México destinará más de un billón de pesos a programas prioritarios en 2027, sin crear nuevos impuestos. El reto será ampliar los apoyos sociales, reducir el déficit y contener la deuda sin afectar servicios como salud y educación.

Clima México

¡No guardes el suéter ni el paraguas! Para este jueves se pronostican lluvias y bajas temperaturas en, al menos, 19 estados del país. En la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas.

Ciberataque en Europa

Un ciberataque contra la Comisión Europea afectó sus servicios internos y pudo comprometer datos personales de sus trabajadores.

Caso Luis de Llano y Sasha Sokol

Un juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol por incumplir las órdenes judiciales en el caso de abuso contra la artista. Como consecuencia, le impuso 36 horas de arresto adicionales.

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