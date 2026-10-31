“R11”: Así le arrancaron los aretes a una mujer en pleno Centro Histórico

Un hombre arrancó los aretes de las orejas de una mujer cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El asalto quedó registrado por las cámaras del C5, que dieron seguimiento al presunto responsable hasta que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Arrancan los aretes a una mujer

De acuerdo con las imágenes compartidas por el C5 de la Ciudad de México, el sujeto se acercó por detrás a la víctima cuando caminaba por la zona.

En cuestión de segundos, le dio un fuerte jalón y le arrancó los aretes directamente de las orejas. La mujer incluso volteó por la fuerza del movimiento, mientras el agresor escapaba corriendo.

El reporte de la emergencia permitió que los operadores del C5 comenzaran a ubicar al presunto responsable mediante las cámaras de videovigilancia.

Después del robo, el hombre intentó alejarse del lugar y cambiar su apariencia para evitar ser identificado.

Las cámaras continuaron registrando sus movimientos. Finalmente, el sujeto fue localizado y detenido unas cuadras después.

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