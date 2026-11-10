Desprendimiento de rocas en Cerro Turquesa deja una persona fallecida en Aconchi, Sonora

Derrumbe en mina de Cerro Turquesa cobra la vida de un hombre. Foto: Pexels

Un hombre de 42 años murió tras quedar atrapado por el desprendimiento de rocas en una mina ubicada en Cerro Turquesa, en el municipio de Aconchi, Sonora. La víctima, identificada como Martín, realizaba trabajos para romper piedras con un rotomartillo cuando una parte de la estructura rocosa se vino abajo.

Trabajadores trataron de ayudarlo

Otros trabajadores que se encontraban en el sitio lograron correr y ponerse a salvo; sin embargo, Martín quedó atrapado por el derrumbe.

Fueron sus propios compañeros quienes realizaron las maniobras para liberarlo. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Protección Civil y bomberos acudieron al derrumbe en Aconchi

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora informó que, tras recibir el reporte del derrumbe, se desplegó un operativo de búsqueda y atención en coordinación con corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

En las labores participaron elementos de las policías municipales de localidades del Río Sonora, Bomberos Voluntarios de Huépac y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Los equipos acudieron a Cerro Turquesa para atender la emergencia y apoyar en las labores relacionadas con el accidente.

Fiscalía de Sonora investigará las causas del accidente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el desprendimiento de rocas y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

La autoridad estatal dará a conocer los avances de las indagatorias conforme se obtenga información oficial.

El accidente dejó como saldo una persona fallecida y ocurrió mientras el trabajador realizaba labores con un rotomartillo en la zona de la mina.

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