Sheinbaum anuncia nueva denuncia por mexicano muerto bajo custodia del ICE; suman 18 casos

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal presentará una nueva denuncia ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas.

Con este caso, suman 18 mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el regreso de Donald Trump al poder en 2025.

Durante su conferencia matutina de este 19 de octubre, Sheinbaum señaló que el connacional había sido detenido en junio y que su familia informó que padecía diabetes e hipertensión. También dijo que, según lo que les comunicaron sus familiares, posiblemente no contaba con todos sus medicamentos.

“Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, afirmó la mandataria.

México presentará otra denuncia ante Estados Unidos

Sheinbaum explicó que la nueva denuncia busca reclamar la protección de los derechos humanos del mexicano fallecido bajo custodia migratoria.

La presidenta también anunció que el Gobierno federal reforzará el trabajo de los consulados mexicanos para que, dentro de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero, particularmente de quienes son detenidos.

El anuncio se produce después de que México presentara en julio denuncias penales por la muerte de otros 17 connacionales fallecidos bajo custodia de agentes migratorios.

¿Dónde murió el mexicano bajo custodia del ICE?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el mexicano murió en un centro de procesamiento del ICE ubicado en Laredo, Texas. La dependencia no divulgó la identidad del fallecido, pero indicó que ya había establecido contacto con sus familiares.

En un comunicado, la Cancillería expresó su preocupación por la recurrencia de muertes de mexicanos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos. También pidió una investigación pronta, exhaustiva y transparente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Suman 18 mexicanos fallecidos bajo custodia u operativos migratorios

Con esta muerte, el registro mencionado por el Gobierno mexicano llega a 18 connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios en Estados Unidos desde enero de 2025, año en que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

La administración estadounidense volvió al poder con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Desde entonces, decenas de miles de personas han sido arrestadas, de acuerdo con el contexto proporcionado.

El Gobierno de México busca que las autoridades estadounidenses investiguen el fallecimiento más reciente y determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Sheinbaum anunció que se reforzará la atención consular para proteger a los mexicanos detenidos en el extranjero.

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