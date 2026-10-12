Video: avión de Lufthansa casi impacta la cola contra la pista durante aterrizaje

Aterrizaje estuvo a punto de terminar en accidente. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El aterrizaje del Boeing 747 de Lufthansa estuvo a punto de terminar en accidente, luego de que el avión estuviera a punto de tocar la pista con la cola en el aeropuerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La maniobra del piloto evitó un percance mayor y, finalmente, tras varios minutos, logró un aterrizaje exitoso.

¿Qué ocurrió durante el aterrizaje del Boeing 747?

Durante la maniobra, el avión que cubría la ruta Fráncfort-Los Ángeles estuvo a punto de golpear la pista con la cola, una situación que llevó a los pilotos a ejecutar la aproximación frustrada y volver a intentar el aterrizaje.

🇺🇸 Un Boeing 747 de Lufthansa evita por poco un golpe de cola al abortar su aterrizaje en Los Ángeles (LAX).



El avión, procedente de Fráncfort, tuvo que desviarse temporalmente a Ontario antes de completar su trayecto sin daños ni heridos. pic.twitter.com/JN7P93tbRd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo el avión comienza en el descenso y las llantas empiezan con un primer intento de aterrizaje.

Sin embargo, la cola de la aeronave comienza a dirigirse al suelo y la parte delantera a elevarse.

En cuestión de segundos, el avión comenzó a elevarse nuevamente para poder intentar un nuevo aterrizaje.

Reportes señalan que, tras 15 minutos, aproximadamente, el avión habría vuelto a intentar un aterrizaje, en esa segunda ocasión con éxito.

🇺🇸✈️ Un Boeing 747 de Lufthansa estuvo a punto de golpear la pista con la cola durante una maniobra de aterrizaje en Los Ángeles.



La aeronave, que cubría la ruta Fráncfort-Los Ángeles, abortó el primer intento tras tocar brevemente la pista con el tren de aterrizaje. Los pilotos… pic.twitter.com/8amq5RPep8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

¿Hubo heridos tras el incidente del avión?

Según reportes, no se registraron heridos ni mayores complicaciones con los pasajeros o la tripulación, por lo que todo habría quedado en la anécdota.

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