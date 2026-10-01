Robo, violencia familiar y lesiones: los delitos que más llegaron a las fiscalías en 2025

Foto: Cuartoscuro

Durante 2025, el robo, la violencia familiar y las lesiones fueron los delitos que con mayor frecuencia quedaron registrados en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales registraron 2 millones 18 mil 616 delitos del fuero común en las carpetas de investigación abiertas durante 2025. De ese universo, el robo concentró 23.8%, la violencia familiar 13.2% y las lesiones 10.7%.

Robo, el delito con más registros en las fiscalías

El robo, en todas sus modalidades, fue el delito que más apareció en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, con 479 mil 974 registros durante 2025.

De acuerdo con el Inegi, este delito representó 23.8% de los 2 millones 18 mil 616 delitos del fuero común considerados en esta clasificación.

Durante 2025 se abrieron 2,064,775 carpetas de investigación:

▪️84,144 por la Fiscalía General de la República (FGR)

▪️1,980 631 por las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales (FGE).



Al cierre de ese año, la FGR y las FGE estatales tenían… pic.twitter.com/zxOKuB6Zb0 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 1, 2026

Violencia familiar y lesiones también concentran miles de casos

La violencia familiar ocupó el segundo lugar, con 266 mil 792 registros, equivalentes a 13.2% del total.

En tercer sitio se ubicaron las lesiones, con 215 mil 304 casos, que representaron 10.7% de los delitos del fuero común registrados en las carpetas de investigación.

Después aparecieron:

Amenazas: 139 mil 875 registros, 6.9%.

139 mil 875 registros, 6.9%. Daño a la propiedad: 135 mil registros, 6.7%.

Estos cinco fueron los delitos con mayor frecuencia entre los registrados por las fiscalías estatales, según el Censo.

¿Cuántas carpetas de investigación se abrieron en 2025?

El CNPJF-E reportó que durante 2025 se abrieron 2 millones 64 mil 775 carpetas de investigación en todo el país.

De ellas, 84 mil 144 correspondieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y 1 millón 980 mil 631 a las fiscalías estatales.

Del total de carpetas abiertas, 98.5% correspondió a la materia penal para personas adultas y 1.5% a justicia para personas adolescentes.

El INEGI también reportó 2 millones 102 mil 812 delitos registrados en las carpetas de investigación abiertas, cifra que representó una disminución de 4.5% frente a 2024.

Fiscalías cerraron 2025 con 2.9 millones de procedimientos pendientes

Además de los delitos registrados y las carpetas abiertas durante el año, el Censo muestra otro dato relevante sobre la carga de trabajo de las instituciones de procuración de justicia.

Al cierre de 2025, la FGR y las fiscalías estatales reportaron 2 millones 916 mil 624 procedimientos pendientes de concluir, tanto en la etapa de investigación inicial como en la complementaria.

El Inegi aclara que estos procedimientos pendientes pudieron derivarse de carpetas abiertas durante 2025 o en ejercicios anteriores. Por ello, la cifra no equivale únicamente a investigaciones iniciadas ese año.

En el agregado nacional también se registraron 1 millón 904 mil 464 determinaciones y/o conclusiones en la etapa de investigación inicial y 225 mil 936 en la investigación complementaria durante 2025.

Dato 2025 Carpetas de investigación abiertas 2,064,775 Delitos registrados en esas carpetas 2,102,812 Delitos del fuero común registrados por FGE 2,018,616 Procedimientos pendientes de concluir 2,916,624 Robo 479,974 Violencia familiar 266,792 Lesiones 215,304

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