RESEÑA de “Verity: la sombra de un engaño”, la sensual apuesta con Anne Hathaway y Dakota Johnson

“Verity: la sombra de un engaño” se estrena este 1 de octubre | Amazon MGM Studios

“Verity: la sombra de un engaño“, película dirigida por Michael Showalter, llega a las salas mexicanas este 1 de octubre, con las apariciones estelares de Anne Hathaway y Dakota Johnson en un thriller que alcanza tintes eróticos sin traicionar a la esencia de la novela de Colleen Hoover.

Esta película cuenta la historia de Lowen Ashleigh, quien es contratada por Jeremy Crawford para escribir novelas para su esposa, Verity, una autora de gran éxito que no puede terminarlas tras un accidente. Lowen descubre verdades inquietantes sobre Verity mientras trabaja en la casa de los Crawford.





Un respiro para el cine erótico… aunque sea un thriller, eso es “Verity: la sombra de un engaño”

El cine erótico es una especie en permanente peligro de extinción, pues su mera existencia conlleva un límite: si alguien quiere que suceda, debe atenerse a que poca gente lo verá.

No porque la sensualidad o el deseo sean prohibidos (que, al menos socialmente, lo son), sino porque la exposición del cuerpo y sus comportamientos instintivos acarrean clasificaciones restrictivas. Poca audiencia, poca taquilla.

Y nada se puede hacer al respecto, así es el sistema de clasificaciones. El cine erótico es un riesgo y cuando se toma, el fracaso es una opción que respira en la nuca a quienes se arriesgaron.

“Verity” es una película sensual y un tanto perversa, que establece una ecuación con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. En teoría, una triada que combina a una estrella global, una actriz que conoce el género y una cara en ascenso.

“Ante la duda, revienta”, dice la regla no escrita del futbol. Si hacer una película cuyo ingrediente principal es la sexualidad, lo mejor es ir a la segura en cada aspecto que lo permita y el elenco es uno de ellos.

Sobra decir que el casting principal se encarga, en medida de lo posible, de sostener la película. No hay mucho margen de error, pero esa visión de ir a la segura es lo que le duele a la película.

Pocos riesgos para una película que debe ser arriesgada

Las insinuaciones de infidelidad y las escenas de corte erótico le dan a “Verity” una personalidad que se ve pocas veces en la pantalla grande. La intriga natural de la trama es el gancho.

“Verity” cuenta la historia de una autora joven y desconocida que es contratada para fungir como “escritora fantasma” de una best seller que quedó incapacitada en un accidente tras la trágica muerte de su hija.

La historia, escrita originalmente por la autora Colleen Hoover, se sostiene por sí misma. En el transcurso de la historia, se construye una trama de traición y de sospecha que no necesita mayores recursos para atraer al espectador.

Pero ese podría ser un problema. A pesar de que esta película fue escrita por cinco personas, no se nota un riesgo por aportar algo. Y es que no es necesario, pero nunca está de más.

Un dato que debe resaltarse es que la pluma de Hoover podría ser una zona de comfort, pero sus recientes adaptaciones de “Romper el círculo” y “A pesar de ti” no la rompieron particularmente en la taquilla internacional.

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