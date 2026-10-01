El crédito de Infonavit que te presta hasta 169 mil pesos; así puedes pedirlo

Infonavit ofrece opciones de financiamiento. Foto: Cuartoscuro

Entre los distintos financiamientos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), existe uno pensado para quienes no buscan comprar una casa, sino mejorar la que ya habitan.

Se trata de Mejoravit Solo para Ti, un crédito que puede utilizarse para realizar reparaciones, remodelaciones o mejoras en una vivienda y que actualmente permite obtener hasta 169 mil 39 pesos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el instituto.

¿Para qué sirve este crédito?

El financiamiento está dirigido a personas que necesitan hacer mejoras en su vivienda sin contratar un crédito hipotecario.

Con el dinero se pueden realizar trabajos como:

Cambiar pisos

Remodelar cocina o baño

Pintar la vivienda

Impermeabilizar

Renovar puertas o ventanas

Mejorar patios, jardines y áreas exteriores

También puede utilizarse para ampliaciones y otras mejoras que ayuden a elevar las condiciones de habitabilidad del inmueble.

¿Cuánto dinero presta el Infonavit?

El monto mínimo que puede solicitarse es de 10 mil 698 pesos, mientras que el máximo alcanza los 169 mil 39 pesos.

Sin embargo, la cantidad aprobada depende del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda de cada trabajador, ya que el crédito no puede superar el 90% de ese saldo.

Por ello, antes de iniciar el trámite conviene revisar cuánto dinero tiene disponible cada persona en su cuenta del Infonavit.

Las ventajas que tiene Mejoravit de Infonavit

A diferencia de otros financiamientos para vivienda, este crédito no requiere dejar la casa como garantía.

En este caso, el respaldo del préstamo es el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda, por lo que el trabajador puede realizar las mejoras sin hipotecar el inmueble.

Las condiciones cambian dependiendo de la cantidad solicitada.

Para créditos de hasta 42 mil 794 pesos, la tasa fija anual es de 10% y el plazo de pago puede ir de uno a cinco años.

Si el monto supera esa cantidad, la tasa fija anual aumenta a 11% y el plazo puede extenderse hasta 10 años.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Para acceder al programa es necesario:

Tener una relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Contar con datos biométricos actualizados

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener actualmente un crédito vigente con Infonavit

Además, la vivienda donde se realizarán las mejoras debe estar habitada por la persona que solicita el financiamiento.

Un crédito accesible para los trabajadores

Uno de los aspectos menos conocidos de este crédito es que permite realizar mejoras en viviendas de familiares cercanos.

El inmueble puede estar a nombre de:

Cónyuge o concubina(o)

Hijos

Hermanos

Padres

Abuelos

Suegros

Esto permite que algunos trabajadores realicen mejoras en la vivienda familiar, aun cuando no aparezcan como propietarios.

Si la intención es regularizar la situación jurídica de la vivienda, el programa permite destinar hasta el 30% del crédito para cubrir gastos notariales relacionados con la obtención de títulos o documentación legal del inmueble.

Antes de iniciar el trámite

Lo más recomendable es ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar cuánto dinero podría prestarte el instituto y verificar si cumples con los requisitos.

Con esa información será más sencillo saber si el crédito alcanza para las mejoras planeadas y evitar iniciar un trámite que después no cubra el presupuesto necesario para la remodelación.

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